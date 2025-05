Choléra : l’Angola mise sur la prévention [Africanews Today]

Le Choléra fait de ravage en Angola.

Cela fait six mois depuis l'apparition des premiers cas dans ce pays. De nombreuses provinces sont touchées. Face à la terrible flambée des cas de cette maladie depuis une génération, l’Angola organise la riposte sanitaire – avec pour méthode, la sensibilisation pour une meilleure prévention.

Nigeria : les ravages de la sécheresse

Au Nigeria, le monde agricole est très éprouvé par la vague de sécheresse qui sévit. Dans le nord-ouest du pays, les terres arides compromettent fortement les récoltes. Les populations s’adaptent à l’assèchement des rivières et difficiles conditions climatiques nouvelles. Mais ce manque d’eau fait planer un risque d’urgence alimentaire selon les experts dans un pays où l’inflation est déjà importante.

Soudan du Sud : urgence humanitaire

Au Soudan du Sud, la malnutrition atteint des proportions inquiétantes en pleine guerre civile. Les agences humanitaires évoquent des difficultés à acheminer l’aide vitale vers les zones de tension. La situation implique un risque d’épuisement des stocks de médicaments déjà insuffisant. Les efforts de réapprovisionnement sont entravés par les récentes vagues de violence, selon l’ONU.

Chine – USA : la désescalade douanière

Les États-Unis et la Chine ont annoncé lundi la suspension pour 90 jours de la majeure partie des droits de douane qu'ils s'étaient mutuellement imposés. Il s’agit d’une désescalade dans la guerre commerciale qui a ébranlé l'économie mondiale ces derniers temps. Dans un communiqué conjoint, les deux partis ont indiqué que la suspension prendra effet « d'ici le 14 mai ».

Agenda

Du 17 - 25 mai à Kigali, Rwanda

Basketball Africa League (BAL) – Conférence du Nil

Cette phase de la compétition réunit les meilleures équipes d'Afrique de l'Est et du centre, avant les finales prévues à Pretoria en juin.

Du 13-14 mai à Paris, France

Forum Investir dans l’Énergie en Afrique

Ce cadre d’échange réunit des acteurs publics et privés de l’énergie, des investisseurs et entreprises technologiques. Au cœur des débats : les opportunités d’investissement dans la transition énergétique en Afrique, avec un focus sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.

Pour plus d’information, restez sur Africanews et Africanews.com.