Espagne : Carlo Ancelotti jugé pour fraude fiscale

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, doit comparaître devant la justice espagnole ce mercredi 2 avril pour des accusations de fraude fiscale.

Selon le parquet espagnol, le technicien italien aurait dissimulé un million d’euros au fisc en 2014 et 2015 grâce à des sociétés écrans. Un tribunal de Madrid a fixé la date du procès le 28 mars dernier, et les procureurs réclament une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans et neuf mois de prison pour deux chefs d’accusation.

Carlo Ancelotti, de son côté, nie toute irrégularité et défend son innocence : "J’ai confiance en la loi et en la justice. Je ne suis pas inquiet. Bien sûr, entendre les procureurs m’accuser de fraude me contrarie, mais je crois fermement en la justice, et j’ai hâte de pouvoir m’expliquer."

Âgé de 65 ans, Ancelotti est l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du football. Il est le seul à avoir remporté cinq Ligues des champions : Trois avec le Real Madrid Deux avec l’AC Milan.

Si la justice venait à le reconnaître coupable, la peine demandée pourrait impacter son avenir professionnel. Mais pour l’instant, Ancelotti reste concentré sur ses objectifs avec le Real Madrid, en attendant le verdict de la justice.