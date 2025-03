Football : Ancelotti rassure sur l'état de santé de Vinicius Jr.

À la veille du match contre Villarreal, le Real Madrid s’est entraîné sans Vinicius Jr., absent de la séance de vendredi. Une situation qui a rapidement alimenté les spéculations sur l’état physique de l’ailier brésilien.

Vinicius Jr a manqué vndredi l’entraînement du Real Madrid, suscitant des interrogations sur sa condition physique à quelques jours du match contre Villarreal en Liga.

Le Brésilien, clé de voûte de l’attaque madrilène, a été absent des terrains de Valdebebas, où ses coéquipiers ont effectué une séance de récupération légère.

Carlo Ancelotti a tenu à clarifier la situation : aucune blessure, simplement un jour de repos supplémentaire. « Nous lui avons donné un jour de repos supplémentaire parce qu'il est encore très fatigué. Il sera disponible demain, à son meilleur niveau, prêt à nous aider. Il n'y a rien qui cloche chez lui, il est juste un peu fatigué », a expliqué l’entraîneur madrilène.

Si Vinicius reste un élément clé du système merengue, son impact sur le terrain semble avoir diminué ces dernières semaines. De quoi susciter des doutes sur son niveau actuel ? Ancelotti balaye toute remise en question. « Vinicius est un joueur incontestable pour nous. Pour moi. Il joue mieux ou moins bien parfois, il peut avoir des hauts et des bas, mais il est indiscutable. Je ne douterai jamais de ses performances, même s'il échoue parfois. Mais il a été si important pour ce club, et c'est pourquoi je ne peux pas le remettre en question », a-t-il affirmé.

Le Brésilien devrait donc être présent face à Villarreal ce samedi. Un repos nécessaire avant d’attaquer un calendrier chargé, entre La Liga et la Ligue des champions.

En plus de Vinicius, le Real Madrid doit gérer la fatigue de plusieurs cadres comme Valverde, Bellingham et Mbappé. Ferland Mendy, blessé lors du derby contre l’Atlético, est forfait. Une situation délicate pour Carlo Ancelotti, qui espère maintenir son équipe en lice dans la course au titre.