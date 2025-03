Sénégal : des jeunes agricultrices sont aussi des Youtubeuses à succès

Au Sénégal, un groupe de jeunes femmes a lancé avec succès une entreprise agroalimentaire en combinant leurs nouvelles compétences en matière de réalisation de films et d'agriculture dans leur région rurale.

YouTube n'est peut-être pas le premier endroit où trouver une jeune agricultrice sénégalaise cependant Anta, et ses quatre amis en ont fait une seconde passion, elles cultivent des légumes dans leur village natal de Ngoundiane, et ensuite partagent leur succès et défis sur les réseaux sociaux. Ces jeunes filles ont bénéficié d'une formation complémentaire en informatique, et c'est ainsi qu'est née l'idée de la chaîne YouTube.

C'est en 2022 que ces jeunes femmes ont rejoint le projet Agrijeune, financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) des Nations unies, la Banque africaine de développement et le gouvernement sénégalais. Ce projet offre en autres des formations et des prêts aux jeunes vivant dans les zones rurales. Pour se lancer dans cette activité Anta, et ses quatre amis ont dû braver les regards et critiques de leur communauté.

Grâce à leur chaîne YouTube, ces jeunes filles commercialisent leurs produits auprès d'un public plus large et améliorent chaque jour leur revenus et leurs compétences en matière de communication dans un pays où, une femme rurale sur trois est au chômage, avec des taux encore plus élevés chez les jeunes femmes.

Alors que de nombreuses jeunes femmes se rendent dans les villes pour y chercher un emploi, et que beaucoup de jeunes hommes empruntent des voies migratoires dangereuses pour se sortir de la pauvreté, ces jeunes filles semblent avoir trouver la voie de subvenir à leur besoins tout en restant dans leur village.