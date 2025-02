Le Parlement européen demande la suspension du contrat minier avec le Rwanda

Le parlement européen a proposé jeudi une batterie de sanctions contre le Rwanda, pour l'occupation de Goma et son implication dans le conflit en cours en RDC.

Le parlement appelle la Commission européenne et le conseil à suspendre immédiatement le Mémorandum d'entente entre l'UE et le Rwanda sur les chaînes de valeur des matières premières durables et l'exportation de minéraux extraits des zones contrôlées par le M23.

Les eurodéputés demandent également aux institutions financières européennes et internationales de geler l'aide budgétaire directe au Rwanda, afin de forcer ce pays à ouvrir l'accès à la zone contrôlée par son armée et à rompre tous liens avec le M23. L'assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises est également dans le viseur de cette résolution adoptée par 443 voix sur 495.

Les députés ont dénoncé les attaques aveugles impliquant des armes explosives ainsi que les meurtres, les viols et autres crimes de guerre dans les zones peuplées du Nord-Kivu par toutes les parties. Ils déplorent l'utilisation du travail forcé, du recrutement forcé et d'autres pratiques abusives par le M23 avec le soutien de l'armée rwandaise, ainsi que par les Forces armées congolaises (FARDC).

Le parlement a invité par ailleurs la RDC et le Rwanda à poursuivre les responsables de ses crimes de guerre. Pour ce qui est de la situation humanitaire, ils exigent la réouverture immédiate de l'aéroport de Goma et la création de couloirs humanitaires pour rétablir les opérations humanitaires dans l'est de la RDC.