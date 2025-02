Les bébés pandas Leni et Lotti en vedette au zoo de Berlin

Bonne nouvelle pour les amoureux des pandas : depuis le 31 janvier, les visiteurs du zoo de Berlin ont enfin la chance d'apercevoir les jumelles pandas géantes, Leni et Lotti, aux côtés de leur mère, Meng Meng. Nées le 22 août de l'année dernière, les deux sœurs sont devenues curieuses et énergiques. Selon le Dr Andreas Knieriem, directeur du Zoo, le matin offre la meilleure opportunité d'observer la famille des pandas en pleine activité. Leni et Lotti, qui répondent aussi aux noms de Meng Hao (« beaux rêves ») et Meng Tian (« doux rêves »), sont une référence à la célèbre Berlinoise Marlene Dietrich et au quartier de Charlottenburg où se situe le zoo de Berlin. Le Zoo de Berlin accueille les seuls pandas géants d’Allemagne depuis l’été 2017. Ces naissances, les deuxièmes enregistrées en Allemagne, sont particulièrement précieuses, car la reproduction des pandas géants reste complexe. Actuellement, on estime à environ 1 800 le nombre de pandas vivant à l’état sauvage en Chine, avec seulement quelques centaines en captivité dans le monde.