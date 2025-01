La Chine entre dans l'année du serpent, célébrations et prières à Pékin

À Pékin, des milliers de personnes se sont rassemblées au Temple des Lamas pour brûler des bâtons d'encens et prier pour la bonne fortune. Le Nouvel An lunaire, connu sous le nom de fête du printemps en Chine, de Têt au Vietnam et de Seollal en Corée, est largement célébré par des communautés du monde entier. Cette année se place sous le signe du Serpent qui succède à l'année du Dragon.