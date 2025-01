Inde : 400 millions de personnes attendues au pèlerinage de la Kumbh Mela

La plus grande fête religieuse du monde est marquée par une bousculade meurtrière qui a fait plusieurs dizaines de morts et de blessés. Les autorités ont déclaré que l'accident s'était produit mercredi matin, heure locale, près d'une zone barricadée où des ascètes devaient se baigner au confluent du Gange et de la Yamuna. La cause de ce mouvement de foule reste pour l'instant inconnue. Le festival de la Kumbh Melah, qui a lieu tous les 12 ans, a commencé le 13 janvier et est le plus grand rassemblement religieux au monde. Les autorités s'attendent à ce que plus de 400 millions de personnes se pressent sur le site de pèlerinage au cours des six prochaines semaines. Pour accueillir des dizaines de milliers de saints, de pèlerins et de touristes visitant le festival, les autorités ont construit une immense ville de tentes sur les rives du fleuve sacré.