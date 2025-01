Cessez-le-feu à Gaza : les Palestiniens rentrent chez eux après la réouverture des routes

Profitant d'un cessez-le-feu, les Palestiniens de Khan Younès à Gaza ont commencé à regagner les zones détruites par les offensives israéliennes contre le Hamas, inversant ainsi un exode massif qui avait eu lieu 15 mois plus tôt. Quelque 200 000 personnes, selon les données de l'ONU, on rejoint le nord de l'enclave en empruntant les routes, inspectées par des responsables égyptiens et américains, avec des scènes de joie malgré les destructions qui les attendaient chez elles. Beaucoup ont voyagé pendant des jours dans des conditions difficiles, poussant des véhicules ou marchant.