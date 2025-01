RDC : 23 soldats menacés de mort pour désertion ou crimes présumés

Au moins 23 soldats congolais risquent la peine de mort ou de 10 à 20 ans de prison après leur inculpation lundi pour viol, désertion et autres crimes présumés dans le cadre des combats dans l'est du pays, en proie à des conflits, selon l'armée congolaise.

Les soldats ont été traduits devant un tribunal militaire dans le territoire de Butembo, dans la province du Nord-Kivu, selon le porte-parole de l'armée, le lieutenant-colonel MaK Hazukay. Les forces de sécurité combattent depuis des années plus de 120 groupes rebelles dans cette région riche en minéraux.

La RD Congo a levé en mars un moratoire de plus de 20 ans sur la peine de mort, une décision critiquée par les militants des droits de l'homme. En mai, huit soldats ont été condamnés à mort pour avoir fui le champ de bataille, et en juillet, 25 soldats ont été reconnus coupables de délits similaires. Aucun d'entre eux n'a été exécuté à ce jour.

Dix des soldats inculpés lundi sont poursuivis pour désertion, passible de la peine de mort, tandis que d'autres sont accusés d'utilisation abusive d'armes militaires, de désobéissance, de vol et de viol, a déclaré le porte-parole de l'armée à l'Associated Press.

L'est du Congo, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, est depuis longtemps aux prises avec la violence armée, les rebelles se battant pour le pouvoir, les terres et les ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leurs communautés.

Parmi les groupes rebelles les plus actifs de la région figure le M23, qui, selon les Nations Unies et le gouvernement congolais, est soutenu par des armes et des troupes du Rwanda. Le Rwanda a nié toute implication dans le conflit qui a créé l'une des plus grandes crises humanitaires au monde, avec plus de 7 millions de personnes déplacées.

Par ailleurs, six personnes ont été tuées dimanche soir dans une attaque des Forces démocratiques alliées, liées au groupe État islamique, dans le territoire oriental de Beni, selon Kambale Jean-de-Dieu Kibwana, le maire adjoint.

Les attaques se sont intensifiées dans la région, ont indiqué les habitants, et des affrontements fréquents ont été enregistrés entre les rebelles et les forces congolaises. De nombreuses personnes de la région ont été déplacées à plusieurs reprises.