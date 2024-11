Fc Fluminense - Brésil : Marcelo licencié

L'ancien joueur du Real Madrid, Marcelo, a vu son contrat avec son club de cœur, Fluminense, résilié samedi avec deux mois d'avance, au lendemain d'une altercation entre le défenseur et l'entraîneur Mano Menezes sur le banc de touche.

Le club brésilien a déclaré dans un communiqué que la décision avait été prise d'un commun accord.

« Les liens institutionnels et émotionnels entre Fluminense et Marcelo restent intacts », a déclaré Fluminense.

Marcelo n'a fait aucun commentaire.

L'année dernière, Marcelo a remporté le championnat de l'État de Rio de Janeiro et la Copa Libertadores avec Fluminense, son premier club professionnel avant de rejoindre le Real Madrid à la fin de 2006, à l'âge de 18 ans. Il a remporté cinq Ligues des champions et six Ligas à Madrid.

Menezes allait utiliser Marcelo, 36 ans, comme remplaçant dans les dernières minutes du match de Fluminense contre Gremio, dans le cadre du championnat brésilien. Le défenseur a semblé contester les instructions de l'entraîneur, qui a décidé d'aligner l'attaquant John Kennedy à la place.

Fluminense menait alors 2-1, mais Gremio a marqué sur penalty peu avant le coup de sifflet final pour égaliser au stade Maracana.

« J'allais faire entrer Marcelo à ce moment-là, mais j'ai entendu une chose qui ne m'a pas plu et j'ai changé d'avis », a déclaré Menezes lors d'une conférence de presse. « Il n'est pas entré pour résoudre un problème, mais pour nous permettre de conserver ce que nous avions (au tableau d'affichage). Il ne restait plus que deux ou trois minutes avant la fin ».

Fluminense est 12e du championnat brésilien après 32 journées.