USA : une autre accusatrice porte plainte contre P. Diddy pour viol

Sean "Diddy" Combs, célèbre magnat de la musique, est confronté à de nouvelles accusations d'agression sexuelle. Thalia Graves, 47 ans, a déposé une plainte affirmant avoir été violée par Combs et son chef de la sécurité en 2001, dans le studio de Bad Boy Records à New York.

Cette affaire s'ajoute à une série d'accusations récentes visant Combs, qui a été arrêté la semaine dernière dans le cadre d'une inculpation fédérale pour trafic sexuel.

Les événements remontent à l'été 2001, lorsque Graves, alors âgée de 25 ans et en couple avec un cadre travaillant pour Combs, a été invitée à une réunion au studio. Selon la plainte, elle aurait été droguée lors du trajet en voiture avec Combs et Joseph Sherman, chef de la sécurité. Elle affirme s'être réveillée ligotée dans le bureau de Combs, où elle aurait été violée, giflée et frappée à la tête contre une table de billard. Ses appels à l'aide auraient été ignorés.

Graves a pris la parole lors d'une conférence de presse, décrivant l'impact émotionnel de l'agression : « La douleur interne après avoir été agressée sexuellement est incroyablement profonde et difficile à exprimer. Elle va au-delà des dommages physiques causés par l'agression. C'est une douleur qui vous atteint au plus profond de vous-même et qui laisse des cicatrices émotionnelles qui ne guériront peut-être jamais complètement. »

La plainte révèle également que Graves aurait découvert, par l'intermédiaire de son ancien compagnon, que Combs avait filmé l'agression et vendu la vidéo comme pornographie. Depuis l'incident, Combs et Sherman l'auraient menacée à plusieurs reprises pour qu'elle garde le silence.

Combs, actuellement détenu sans caution à New York, fait face à des accusations fédérales pour avoir dirigé un réseau d'exploitation sexuelle et usé de chantage pour protéger ses crimes. Il a plaidé non coupable, et son avocat affirme qu'il est innocent. Cependant, ces nouvelles accusations compliquent encore sa situation légale déjà précaire.

Gloria Allred, avocate de Graves, a exprimé son soutien à sa cliente, déclarant : « Nous pensons que les victimes ne doivent pas avoir honte, mais que ceux qui ont commis des actes criminels doivent assumer la responsabilité de leurs actes. Thalia se prononce aujourd'hui pour aider toutes les victimes de violence sexuelle. »

Alors que d'autres victimes, dont Cassie Ventura, ont également intenté des poursuites contre Combs, la question reste de savoir jusqu'où iront ces affaires. Si ces accusations sont prouvées, elles pourraient non seulement mettre fin à la carrière de Combs, mais aussi avoir un impact majeur sur l'industrie musicale.