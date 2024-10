USA : le rappeur P. Diddy souhaite avancer la date de son procès

Sean 'Diddy' Combs souhaite être jugé au printemps prochain pour trafic sexuel.

Le rappeur et producteur américain emprisonné depuis le 16 septembre a exprimé sa préférence pour un procès en avril ou en mai à un juge ce mercredi dans une lettre commune.

Âgé de 54 ans, Sean Combs a été incarcéré pour des accusations selon lesquelles il aurait abusé physiquement et sexuellement de femmes pendant des années. Il a plaidé non coupable.

L'acte d'accusation affirme que Combs a contraint et abusé des femmes avec l'aide d'un réseau d'associés et d'employés, tout en recourant au chantage et à des actes violents tels que l'enlèvement, l'incendie criminel et le passage à tabac pour empêcher les victimes de parler.

Son avocat, Marc Agnifilo, a déclaré que les procureurs cherchaient à criminaliser les relations sexuelles consenties par son client.

Il a ajouté que M. Combs avait l'intention de se disculper lors du procès.

Dans leur lettre commune soumise avant l'audience de jeudi, les procureurs ont indiqué qu'ils avaient commencé à remettre aux avocats de la défense certaines des preuves « volumineuses » de l'affaire, y compris des parties de plusieurs téraoctets de matériel contenant des informations stockées électroniquement par Combs et d'autres personnes.

Parmi les éléments déjà remis figurent un ensemble complet de mandats de perquisition dans l'affaire, ainsi qu'un téléphone de Combs saisi en mars et des rapports sur deux de ses comptes iCloud, ont-ils déclaré.

Les procureurs ont indiqué au juge que le gouvernement avait commencé à copier plus de 40 appareils et cinq autres comptes iCloud appartenant à Combs.