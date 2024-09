L'ONU appelle à la retenue après les frappes d'Israël contre le Hezbollah

Les Nations unies ont mis en garde contre de nouvelles violences entre Israël et les alliés iraniens du Hezbollah et du Hamas, qui pourraient déclencher un conflit régional dévastateur, après qu'une frappe aérienne israélienne à Beyrouth a tué au moins 37 personnes, dont un haut dirigeant du Hezbollah, et en a blessé 66.

La frappe a tué Ibrahim Aqil, une figure du conseil militaire suprême du groupe qui était recherché par les États-Unis pour son lien présumé avec l'attentat à la bombe de 1983 contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth.

Le ministre libanais des Affaires étrangères avertit le Conseil de sécurité de l'ONU que s'il ne condamne pas les explosions meurtrières de cette semaine et ne désigne pas Israël comme responsable, une « boîte de Pandore » sera ouverte, et les gouvernements et les extrémistes prendront pour cible et tueront des civils avec des appareils de communication similaires.

Abdallah Bouhabib a accusé vendredi Israël de terroriser l'ensemble de la population libanaise dans les rues, sur les marchés et dans les maisons, où l'explosion de téléavertisseurs, de radios bidirectionnelles et d'autres appareils électroniques aurait tué 37 personnes et en aurait blessé plus de 3 400 autres.

Il a brandi la photo d'une main mutilée et ensanglantée, en s'adressant aux ambassadeurs des 15 pays membres du Conseil : « Regardez la laideur de ce qui s'est passé sur cette photo ».

L'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, a critiqué le ministre libanais pour ne pas avoir mentionné le Hezbollah, qui a commencé à lancer des attaques quasi quotidiennes contre Israël depuis le Liban le lendemain des attentats du Hamas dans le sud d'Israël, le 7 octobre.

De nombreuses victimes de ces explosions étaient des sympathisants du Hezbollah.

« Vous avez permis à une organisation terroriste de créer un État au sein de votre État, entraînant la ruine de votre propre peuple », a déclaré M. Danon.

Avant la réunion du conseil, des journalistes l'ont interrogé sur l'hypothèse selon laquelle Israël serait à l'origine des explosions.

« Nous ne commentons pas les attaques spécifiques que vous avez mentionnées, mais je peux vous dire que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour cibler ces terroristes afin de minimiser les pertes civiles », a-t-il répondu.

M. Bouhabib a averti que si Israël n'était pas condamné, d'autres pays et des extrémistes utiliseraient des engins ordinaires similaires dans les trains, les avions et ailleurs pour terroriser les civils.