Hamas : "L'avancée de l'armée israélienne à Gaza menace le cessez-le-feu"

Les forces israéliennes gagnent du terrain à Gaza alors que le Hamas prévient que l'escalade de la violence menace les pourparlers sur le cessez-le-feu.

L’armée israélienne a pénétré plus profondément dans la plus grande ville de la Bande de Gaza à la poursuite de militants qui s'y étaient regroupés, faisant fuir lundi des milliers de Palestiniens d'une zone complètement ravagée par la guerre. Certains déplacés espèrent un jour rentrer chez eux.

"Lors de l’exode de 1948 en Palestine, les gens ont quitté leur maison en emportant avec eux leurs clés dans l’espoir de revenir un jour chez eux et les clés sont toujours restées avec eux. Aujourd’hui l’histoire se répète avec nous. Nous avons également quitté nos maisons et nous avons gardé avec nous nos clés dans l'espoir de revenir et nous resterons avec cet objet jusqu'à ce que nous puissions retourner dans nos maisons", témoigne Bakeza Abu Asr, femme déplacée de la ville de Gaza

Le Hamas a averti que les derniers raids et déplacements dans la ville de Gaza pourraient conduire à l'échec des négociations de longue date sur un cessez-le-feu et la libération des otages, alors que les deux parties semblaient avoir réduit les écarts au cours des derniers jours.

Les troupes israéliennes ont de nouveau combattu les militants dans des zones qui, selon l'armée, avaient été largement nettoyées il y a plusieurs mois dans le nord de la bande de Gaza.

L'armée a ordonné des évacuations avant les raids, mais les Palestiniens ont déclaré que personne ne se sentait en sécurité.

La plupart des 2,3 millions d'habitants ont été déplacés, souvent à plusieurs reprises. Des centaines de milliers d'entre eux sont entassés dans des camps de tentes.