Burkina : rencontre panafricaniste avec Kemi Seba, un rendez-vous reporté

Alors que le séjour du panafricaniste Kemi Seba devait s'achever le weekend dernier à Ouagadougou par une rencontre avec des jeunes burkinabè, des leaders religieux, traditionnels et des acteurs de la société civile, la réunion a finalement été annulée.

Réfutant l'information selon laquelle la manifestation avait été boycottée par les militants de la veille citoyenne communément appelée les "wayignans" et des sympathisants du franco-béninois, Guire Assamadou, de l'Alliance Citoyenne Panafricaine du Burkina (ACPB), a indiqué à Africanews qu'un hasard de calendrier coïncidant avec le jour d'Arafat avait contraint le comité d'organisation à reporter l’événement.

"Le jour d'Arafat est une journée de jeûne au sein de la communauté musulmane et elle intervient la veille de la Tabaski. Il a dont été difficile de mobiliser l'essentiel des participants, majoritairement musulmans."

Le collectif ajoute que l'objectif était de réaffirmer son engagement à la dynamique de reconquête de la souveraineté et du territoire burkinabè entamée par les autorités de la transition. Une cause soutenue par Kemi Seba qui a, pendant son séjour, été reçu en audience par le président de transition Ibrahim Traore. Les deux hommes auraient échange sur l'avenir de la sous-région et du continent.