Plus de 120 millions de déplacés en 2023, le HCR sonne l'alarme

Le nombre de personnes déplacées dans le monde a atteint un niveau record, selon le rapport annuel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avec 120 millions de personnes forcées de fuir en 2023, le rapport souligne une crise humanitaire mondiale croissante, mettant en lumière les défis et les négligences face aux déplacements forcés.

Dans son rapport, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés a révélé que le nombre total de personnes déplacées de force a atteint 120 millions en 2023, soit six millions de plus que l'année précédente, un chiffre équivalent à la population entière du Japon.

Trois quarts de ces personnes vivent dans des pays pauvres ou à revenu moyen, soulignant ainsi l'ampleur du défi mondial des déplacements forcés.

Le chef de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, a exprimé ses préoccupations concernant les nouvelles restrictions sur l'asile mises en place par l'administration Biden, avertissant que certaines parties pourraient violer le droit international. Grandi a fait ces commentaires lors de la publication du rapport annuel de son agence, "Tendances mondiales" pour 2023, qui révèle une augmentation des déplacements forcés à l'échelle mondiale.

Filippo Grandi a souligné que les crises en Afrique, en particulier au Soudan, sont largement négligées malgré le nombre élevé de personnes déplacées.

Il a également noté que l'attention mondiale reste souvent concentrée sur des crises telles que Gaza et l'Ukraine, tandis que des crises majeures ailleurs, comme au Congo et au Myanmar, sont souvent sous-estimées.

Les États-Unis, quant à eux, sont confrontés au "défi le plus complexe" en ce qui concerne les réfugiés de tous les pays du monde développé, a déclaré Grandi, faisant allusion à un afflux à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

Le chef de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés a critiqué les projets de l'administration Biden visant à mettre en place de nouvelles restrictions pour les migrants demandant l'asile à la frontière - considérées par certains comme une manœuvre politique en vue des élections nationales de novembre - comme une possible violation du droit international humanitaire.

Cependant, il a reconnu que les ambitions de l'administration Biden de réinstaller environ 125 000 réfugiés aux États-Unis constituaient "un exemple très brillant de la générosité américaine."

Le HCR a également mis en évidence les difficultés rencontrées par les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur lors des conflits dans des pays comme le Congo et le Myanmar, et a noté que la Syrie reste la plus grande crise de déplacement au monde avec près de 14 millions de personnes déplacées de force à la fois à l'intérieur du pays et à l'étranger.