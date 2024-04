Expulsions au Rwanda : le HCR et le Conseil de l'Europe vent debout

Le projet britannique d'envoyer certains demandeurs d'asile au Rwanda a été rapidement condamné par les organisations humanitaires internationales après l'approbation par le Parlement d'une loi autorisant les vols d'expulsion à débuter dans le courant de l'année.

L'agence des Nations unies pour les réfugiés et le Conseil de l'Europe ont tous deux appelé mardi le Royaume-Uni à repenser son projet, car ils craignent que la législation ne porte atteinte à la protection des droits de l'homme et qu'elle ne nuise à la coopération internationale dans la lutte contre la crise mondiale de l'immigration.

"La nouvelle législation marque un nouveau pas en arrière par rapport à la longue tradition du Royaume-Uni d'offrir un refuge à ceux qui en ont besoin, en violation de la Convention sur les réfugiés", a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans un communiqué. "La protection des réfugiés exige que tous les pays - et pas seulement ceux qui sont voisins de zones de crise - respectent leurs obligations."

Cette déclaration a été faite quelques heures seulement après que la Chambre des Lords britannique a abandonné ses tentatives d'amendement de la législation, ouvrant ainsi la voie à son entrée en vigueur. Lundi, le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré que les vols d'expulsion vers le Rwanda commenceraient dans 10 à 12 semaines.

Michael O'Flaherty, commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, a critiqué la législation qui empêche les demandeurs d'asile de demander aux tribunaux d'intervenir lorsqu'ils sont menacés d'être renvoyés dans les pays qu'ils fuient.

"L'adoption du projet de loi sur la sécurité du Rwanda (asile et immigration) par le Parlement britannique soulève des questions majeures concernant les droits de l'homme des demandeurs d'asile et l'État de droit en général", a déclaré M. O'Flaherty dans un communiqué. "Le gouvernement britannique devrait s'abstenir d'expulser des personnes dans le cadre de la politique rwandaise et revenir sur la violation effective de l'indépendance judiciaire par le projet de loi."

Cette réaction est intervenue alors que les médias français ont rapporté qu'au moins cinq personnes sont mortes mardi lorsqu'un bateau transportant une centaine de migrants s'est retrouvé en difficulté alors qu'il tentait de traverser la Manche.

Le gouvernement de M. Sunak affirme que ses plans d'expulsion permettront d'endiguer la marée de personnes entrant illégalement en Grande-Bretagne, car les migrants n'effectueront pas la traversée risquée sur des bateaux gonflables qui prennent l'eau s'ils savent qu'ils risquent d'être renvoyés au Rwanda.

Les traversées à bord de petits bateaux constituent un enjeu politique important en Grande-Bretagne, où elles sont considérées comme la preuve de l'incapacité du gouvernement à contrôler l'immigration.

M. Sunak a fait de son projet de "stopper les bateaux" une de ses principales promesses de campagne, alors que son Parti conservateur est en mauvaise posture dans les sondages d'opinion à l'approche des élections générales qui se tiendront dans le courant de l'année.

Le nombre de migrants arrivant en Grande-Bretagne sur de petites embarcations a grimpé en flèche, passant de 299 il y a quatre ans à 45 774 en 2022, les personnes fuyant la guerre, la famine et les difficultés économiques ayant payé des milliers de livres à des gangs criminels pour les faire traverser la Manche.

Les arrivées par petits bateaux ont chuté à 29 437 l'année dernière, le gouvernement ayant sévi contre les passeurs et conclu un accord pour le retour des Albanais dans leur pays d'origine.