Guerre Israël-Hamas : un cirque redonne le sourire aux enfants de Gaza

Redonner le sourire aux enfants de la bande de Gaza par le truchement des activités ludiques, dans un contexte de guerre c’est le pari que s’est fixé Gaza Free Circus Center.

Le temps d’une représentation, le cirque aide ces enfants à oublier les bombardements et le crépitement des armes qui dominent leur quotidien.

"Nous visons, par les événements et les activités que nous proposons à la lumière de la situation que nous vivons dans la bande de Gaza, à soulager les enfants et à traiter le syndrome de stress post-traumatique, à les sortir de l'atmosphère actuelle et à leur donner de la joie et un sourire sur leur visage, même s'il est petit, à la lumière de la douleur, des bombardements et de la destruction dans lesquels nous vivons. Nous essayons de leur apporter une atmosphère de joie à travers ces activités", explique Mohammed Khader, cofondateur du Gaza Free Circus Center.

Ces chants et pas de danse dessinent des sourires sur les visages de ces enfants victimes innocentes d’un conflit qui dure depuis déjà 8 mois.

"Nous étions assis dans la tente et nous avons entendu des chansons. Nous sommes venus et avons découvert qu'il y avait des jeux et des clowns. J'ai amené mes frères et sœurs et nous nous sommes bien amusés. Nous espérons que ces événements se reproduiront après les événements malheureux que nous avons vécus pendant la guerre." , raconte un enfant déplacé de Gaza.

Les spectacles attirent de dizaines d’enfants. Et ils plaident pour la pérennisation de l’initiative, quand les belligérants auront décidé enfin d’enterrer la hache de guerre. Les organisateurs ne font pas l'économie de leur satisfaction.

"A travers cette activité, nous voulons transmettre une image de paix aux enfants, et les soulager des pressions qu'ils ont subies lors de leur déplacement dans la bande de Gaza. Nous voulons faire oublier aux enfants les formes de destruction et le sang versé dans la bande de Gaza par le biais de jeux", explique un membre du cirque.

Le Gaza Free Circus Center a été créé en 2018 et organisait auparavant des représentations hebdomadaires. Il formait aussi des enfants palestiniens à l'art du cirque.