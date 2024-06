Guerre Israël-Hamas : Blinken en Égypte pour promouvoir un cessez-le-feu

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, est arrivé lundi au Caire, première étape d'une nouvelle tournée au Proche-Orient visant à promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette visite intervient après plus de huit mois de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas et Israël.

Au Caire, Blinken doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi pour discuter d'un plan de trêve proposé par le président américain Joe Biden. Selon ce plan, Israël se retirerait des centres de population de Gaza et le Hamas libérerait les otages. Le cessez-le-feu durerait initialement six semaines, avec la possibilité d'une prolongation au fur et à mesure des négociations.

En plus de promouvoir la trêve, Blinken discutera également avec Sissi de la réouverture du point de passage de Rafah, crucial pour l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Ce point de passage est fermé depuis que l'armée israélienne en a pris le contrôle du côté palestinien le 7 mai.

Après Le Caire, Blinken se rendra en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz, ancien membre du cabinet de guerre. Blinken visitera également la Jordanie et le Qatar, deux médiateurs clés dans les efforts de trêve à Gaza, avant de rejoindre Joe Biden en Italie pour un sommet du G7.

Cette tournée reflète les efforts redoublés de l'administration Biden pour mettre fin à une guerre particulièrement meurtrière pour les civil et qui menace de lui aliéner une partie de son électorat avant la présidentielle de novembre.