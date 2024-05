Somalie : des milliers d'écoles fermées en raison des inondations

En Somalie, plus de 37 000 élèves sont privés d'école en raison des inondations qui empêchent l'accès au établissement, selon les responsables de l'éducation nationale.

La région de Hiran, au centre du pays a été frappée par des pluies torrentielles. Les établissements scolaires se retrouvent submergés par les eaux, rendant les cours impossibles.

Les parents d'élèves s'inquiètent de l'impact de ces perturbations sur les résultats de leurs enfants lors des prochains examens nationaux. Inquiétudes partagées par les enseignants locaux qui craignent les conséquences d'un arrêt prolongé des cours, sur l'éducation à long terme.

« Le matériel pédagogique a été détruit et les salles de classe ont été endommagées. Il sera très difficile de s'en remettre, car la plupart des élèves ont été déplacés dans des endroits éloignés, et il sera difficile de les faire revenir et de reprendre les cours", a déclaré Elmi Hashi Dhalin, enseignant en Somalie.

Les parents des élèves concernés ont appelé le gouvernement à intervenir.

« Les enfants ne peuvent pas apprendre ici. Il y a de l'eau partout. En tant que parents, nous demandons au ministère de l'éducation d'établir des écoles sur des terrains plus élevés, afin que les élèves puissent poursuivre leurs activités d'apprentissage lorsque la saison des inondations arrive", a déclaré Barre Ali Gedi, un parent d'élève.

L'année dernière, le gouvernement somalien a organisé des examens spéciaux après que des inondations similaires aient perturbé le calendrier des examens. Les autorités affirment qu'elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter leur aide.

« Les étudiants de cette région sont toujours inquiets de ne pas pouvoir participer à l'exercice d'examen malgré leur dur labeur et leur préparation, en raison des dégâts causés par les inondations. Nous espérons que cela ne se reproduira pas cette année", a déclaré Mustaf Osman Mohamud, directeur de l'éducation du district de Beledweyn en Somalie.