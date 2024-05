Changement climatique et manque d'urbanisme à l'origine des inondations

L'impact des pluies catastrophiques qui ont frappé l'Afrique de l'Est de mars à mai a été intensifié par un mélange de changement climatique et de croissance rapide des zones urbaines, a déclaré une équipe internationale de climatologues dans une étude publiée vendredi.

Ces conclusions proviennent de la World Weather Attribution, un groupe de scientifiques qui analyse si et dans quelle mesure le changement climatique induit par l'homme a modifié la probabilité et l'ampleur des phénomènes météorologiques extrêmes.

Les pluies diluviennes ont provoqué des inondations qui ont tué des centaines de personnes, en ont déplacé des milliers d'autres, ont tué des milliers de têtes de bétail et ont détruit des milliers d'hectares de cultures.

Pour évaluer l'influence que le climat anthropique a pu avoir sur les inondations, les chercheurs ont analysé les données météorologiques et les simulations de modèles climatiques afin de comparer l'évolution de ce type d'événements entre le climat actuel et le climat plus froid de l'ère préindustrielle. Ils se sont concentrés sur les régions où les impacts ont été les plus graves, notamment le sud du Kenya, la majeure partie de la Tanzanie et une partie du Burundi.

Ils ont constaté que le changement climatique avait rendu les pluies dévastatrices deux fois plus probables et 5% plus intenses. L'étude a également montré qu'en cas de réchauffement supplémentaire, la fréquence et l'intensité des pluies continueraient d'augmenter.

"Il est probable que ce type de précipitations intensives se produise cette saison à l'avenir", a déclaré Joyce Kimutai, associée de recherche à l'Imperial College de Londres et auteur principal de l'étude.

L'étude a également révélé que l'urbanisation rapide des villes d'Afrique de l'Est accroît le risque d'inondation.

Les zones urbaines très peuplées, en particulier les quartiers informels à forte densité, ont été fortement touchées par les pluies diluviennes. Les pluies torrentielles ont inondé les maisons et les routes, révélant à certains endroits les faiblesses de la planification urbaine pour répondre aux besoins d'une population en forte croissance.

La période de mars à mai est la saison des "longues pluies" en Afrique de l'Est. C'est à cette période que se produisent la plupart des précipitations annuelles moyennes de la région, et elle est généralement caractérisée par des pluies torrentielles.

L'Afrique de l'Est a également subi des inondations pendant les "courtes pluies" d'octobre à décembre 2023 et, avant cela, elle a enduré une sécheresse de trois ans. Les scientifiques du WWA ont constaté que ces deux événements ont été aggravés par le changement climatique.

Philip Omondi, spécialiste du changement climatique au Centre de prévision et d'applications climatiques de l'IGAD à Nairobi, qui n'a pas participé à l'étude, a déclaré que les impacts causés par l'homme entraînaient des inondations et des sécheresses extrêmes, intenses et très fréquentes.

Shaun Ferris, conseiller technique principal pour l'agriculture et le changement climatique auprès de Catholic Relief Services à Nairobi, a déclaré que des conditions météorologiques plus intenses exerçaient une pression accrue sur les bâtiments anciens et non planifiés et sur les infrastructures de base, et qu'il était nécessaire de mettre en place des infrastructures plus aptes à faire face au changement climatique.

"La pression sur les services de base est énorme", a-t-il déclaré en donnant l'exemple de Nairobi, dont la population a doublé au cours des 20 dernières années.

M. Ferris a déclaré que la communauté internationale devait commencer à utiliser le fonds des pertes et dommages pour les catastrophes climatiques afin que les pays puissent réparer et moderniser leurs infrastructures de base.