Afghanistan : à la recherche des disparus après les inondations à Baghlan

Dans la région de Baghlan en Afghanistan, les inondations meurtrières provoquées par les pluies torrentielles ont emporté des vies et des maisons.

Les sinistrés se retrouvent aujourd'hui sans logement, terre agricole et nourriture, a déclaré l'Organisation mondiale de l'alimentation. Les survivants de cette catastrophe recherchent activement leurs proches disparus et enterrent les victimes décédées lundi, à la suite des crues.

"Ma mère a paniqué donc elle est partie se cacher dans la cuisine, mais les inondations l'ont emportée avec la cuisine. Nos voisins sont à la recherche de trois personnes, leur père, un invité et leur fils. Ils les recherchent, mais ils ne savent pas s'ils vont les retrouver", explique un habitant de la région.

Selon les Nations Unis, les fortes pluies et les subites crues en Afghanistan ont fait plus de 300 morts, détruit environ 2 000 maisons etsubmergé de nombreuses terres agricoles dans un pays où 80 % des plus de 40 millions d'Afghans dépendent de l'agriculture pour leur survie. La région de Baghlan a été la plus touchée par les inondations, vendredi dernier.

Cette nouvelle catastrophe fait suite à une autre, qui a fait au moins 70 morts en avril, suite à de fortes pluies et à des inondations dans le pays.