Centrafrique : conférence pour une transhumance pacifique

Une conférence s'est tenue cette semaine à Bangui, en République centrafricaine (RCA), pour trouver des solutions durables pour réduire l'insécurité et la violence associées à la migration saisonnière du bétail et des personnes, également connue sous le nom de transhumance.

La réunion, organisée en partenariat avec la MINUSCA, a réuni des représentants de tous les acteurs nationaux et régionaux impliqués dans l'activité de transhumance, le corps diplomatique, l'équipe pays des Nations Unies, des organisations non gouvernementales ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Une série de recommandations, qui devraient servir de base à une feuille de route, a été présentée à l'issue des discussions.

La conférence nationale de haut niveau pour une transhumance pacifique et prospère en République Centrafricaine s'est tenue le 13 mai 2024 à Bangui sous la présidence du président de la République, Chef de l'Etat, Faustin Archange Touadera qui a exhorté les partenaires à apporter leur soutien au gouvernement tout au long du processus et s'est engagé à soutenir la mise en œuvre des recommandations de la conférence.

Le soutien de la MINUSCA à la transhumance pacifique se traduit par la mise en œuvre de son mandat de protection des civils dans les zones de transhumance, en collaboration avec et en appui aux Forces de défense et de sécurité centrafricaines et à travers un appui technique et financier aux comités préfectoraux de mise en œuvre.