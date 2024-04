Libye.. La porte d'entrée de Wagner pour renforcer l'influence russe en Afrique ?

La Russie cherche à étendre son influence en Afrique, à commencer par la Libye, sous la houlette du général Andrei Avrianov, qui a pris les rênes du groupe Wagner. Quelles en sont les répercussions sur les crises politiques et sécuritaires qui ravagent le pays ?

La Libye est devenue vulnérable à l’influence étrangère en raison des combats incessants, des rivalités politiques, du manque de démocratie et de la stagnation qui frappent le pays depuis le soulèvement de 2011, qui a permis au groupe russe Wagner de s’implanter dans ce pays depuis 2018. Dans ce contexte, un récent rapport du Royal Services Institute, un groupe de réflexion basé à Londres, a déclaré que la Russie poursuivait de plus en plus son objectif ambitieux de créer une soi-disant « entente coloniale russe » qui inclurait les pays sollicitant l'aide de Moscou au Moyen-Orient et en Afrique.

La Russie semble avoir la Libye à l’esprit à la lumière des crises politiques et militaires qui ont frappé le pays depuis le soulèvement de 2011 qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi. Depuis 2014, la Libye est divisée en deux administrations, l'ouest du pays étant soumis au gouvernement intérimaire d'unité nationale internationalement reconnu et dirigé par Abdul Hamid Muhammad al-Dabaiba, tandis qu'un autre gouvernement est actif dans l'est du pays dirigé par Oussama Hamad et est soutenu par la Chambre des représentants de Tobrouk. Les deux gouvernements sont soutenus par des milices locales et des puissances régionales et internationales.

La Libye bénéficie d’une situation stratégique importante sur la mer Méditerranée, possède également des réserves de pétrole parmi les plus importantes du continent africain et d’abondantes réserves d’or. Militairement, des centaines de mercenaires affiliés au groupe militaire russe « Wagner » sont actifs en Libye depuis 2018.

Dans une interview avec DW, Tim Eaton, chercheur à l'Institut royal britannique des affaires internationales "Chatham House", a déclaré que les objectifs de Wagner en Libye "sont principalement d'obtenir indirectement des revenus pétroliers en soutenant les forces armées arabes libyennes de Haftar, mais... Il a élargi ses objectifs pour inclure la garantie de sa capacité à atteindre d’autres régions du continent africain. Il a ajouté : "On peut dire que la Libye (pour Wagner) n'est que le début du pont (des Russes vers l'Afrique)."

"Sécurité contre ressources"

Le groupe Wagner a été fondé en 2014 et est dirigé depuis des années par le millionnaire russe Eugène Prigojine. Ce dernier entretenait des relations étroites avec le président russe Vladimir Poutine avant de lancer une campagne de rébellion contre le Kremlin au milieu de l'année dernière, pour mourir deux mois après cette tentative dans un accident d'hélicoptère. Depuis lors, le groupe Wagner a été affecté au renseignement militaire russe et sa direction a été assumée par le général Andrei Avrianov, chef de « l'unité 29155 », soupçonnée d'être impliquée dans une série d'assassinats et de tentatives de déstabilisation en Europe.

"Corps africain"

En Libye, une force militaire officielle appelée « Corps africain » a été créée pour remplacer les mercenaires de Wagner. Dans une interview accordée à DW, Hajar Ali, chercheur à l'Institut allemand d'études mondiales et régionales, a déclaré qu'en "remplaçant Prigojine par quelqu'un de plus proche du régime, l'activité du groupe Wagner est devenue plus clairement liée à Moscou".

Elle a ajouté que dans le passé, le Kremlin avait des raisons de nier tout lien avec les activités de Wagner, mais que l'arrivée d'Averyanov à la tête du groupe rend cela difficile, car il est désormais devenu une extension directe des intérêts de la Russie en Afrique et au Moyen-Orient.