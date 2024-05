L'armée américaine prévoit des discussions pour revenir au Tchad

L'armée américaine prévoit de retourner au Tchad d'ici un mois pour discuter de la révision d'un accord qui l'autorise à maintenir des troupes basées dans ce pays, a déclaré mercredi un général américain.

Le mois dernier, les États-Unis ont déclaré qu'ils retiraient la majeure partie de leur contingent d'une centaine de soldats du Tchad après que le gouvernement eut remis en question la légalité de leurs opérations dans ce pays. Cette décision fait suite à celle du Niger d'ordonner à toutes les troupes américaines de quitter le pays, portant un coup aux opérations militaires américaines dans le Sahel, une vaste région au sud du désert du Sahara où opèrent des groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.

Le général Michael Langley, commandant du Commandement des États-Unis pour l'Afrique, a fait ces commentaires à la presse au Ghana lors du deuxième sommet annuel des forces maritimes africaines (AMFS).

Il a indiqué que le retrait des troupes américaines du Tchad devrait être temporaire et que le Tchad avait fait savoir à Washington qu'il souhaitait poursuivre le partenariat en matière de sécurité après l'élection présidentielle dans ce pays. "Nous reviendrons pour des discussions d'ici un mois afin de voir de quelle manière, et ce dont ils ont besoin, pour pouvoir continuer à construire leur sécurité et à lutter contre le terrorisme", a dit M. Langley.

Les représentants du gouvernement tchadien n'ont pas pu être joints dans l'immédiat pour un commentaire. L'élection présidentielle au Tchad est prévue pour lundi, et les analystes s'attendent à ce que le président sortant l'emporte.

Le président intérimaire du Tchad, Mahamat Deby Itno, a pris le pouvoir après que son père, qui a dirigé le pays pendant plus de trois décennies, a été tué en combattant les rebelles en 2021. L'année dernière, le gouvernement a annoncé qu'il prolongeait de deux ans la transition de 18 mois, ce qui a entraîné des manifestations dans tout le pays.

M. Langley a déclaré que le retrait des forces américaines était une mesure temporaire "dans le cadre d'un examen continu de notre coopération en matière de sécurité, qui reprendra après l'élection présidentielle du 6 mai au Tchad".

Le Tchad et le Niger font tous deux partie intégrante des efforts déployés par l'armée américaine pour lutter contre les organisations extrémistes violentes dans la région du Sahel, mais la junte au pouvoir au Niger a mis fin le mois dernier à un accord qui autorisait les troupes américaines à opérer dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le Niger abrite une importante base aérienne américaine, dans la ville d'Agadez, à environ 920 km de la capitale, Niamey, utilisée pour des vols de surveillance avec ou sans équipage et pour d'autres opérations. Les États-Unis ont également investi des centaines de millions de dollars dans la formation de l'armée nigérienne depuis le début de leurs opérations en 2013.