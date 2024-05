Mpox : la RDC s'inquiète d'une épidémie avec un nouveau variant

La République démocratique du Congo (RDC) s'efforce de contenir sa plus importante épidémie de variole, et les scientifiques affirment qu'une nouvelle forme de la maladie détectée dans une ville minière pourrait se propager plus facilement parmi la population.

Depuis janvier, la RDC a signalé plus de 4 500 cas suspects de variole et près de 300 décès, des chiffres qui ont pratiquement triplé par rapport à la même période de l'année dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La RDC a récemment déclaré que l'épidémie qui sévit dans tout le pays constituait une urgence sanitaire.

Une analyse des patients hospitalisés entre octobre et janvier à Kamituga, dans l'est de la RDC, suggère que les récentes mutations génétiques de la variole sont le résultat de sa transmission continue chez l'homme ; cela se produit dans une ville où les gens ont peu de contacts avec les animaux sauvages supposés être naturellement porteurs de la maladie.

"Nous sommes dans une nouvelle phase de la variole", déclare le Dr Placide Mbala-Kingebeni, chercheur principal de l'étude, qui a indiqué qu'elle serait bientôt soumise à une revue pour publication. Mbala-Kingebeni dirige un laboratoire à l'Institut national de recherche biomédicale du Congo, qui étudie la génétique des maladies.

Mortalité

Selon Mbala-Kingebeni, les lésions signalées par la plupart des patients sont plus légères et se situent sur les organes génitaux, ce qui rend la maladie plus difficile à diagnostiquer. Lors des précédentes épidémies en Afrique, les lésions étaient principalement observées sur la poitrine, les mains et les pieds. Il a également indiqué que la nouvelle forme de la maladie semble avoir un taux de mortalité plus faible.

Dans un rapport sur la situation mondiale de la variole publié cette semaine, l'OMS a déclaré que la nouvelle version de la maladie pourrait nécessiter une nouvelle stratégie de test pour détecter les mutations.

Les experts soulignent que moins de la moitié des personnes atteintes de la variole sont testées, a déclaré Placide Mbala-Kingebeni. _"Le risque est qu'à moins que les patients eux-mêmes ne se manifestent, nous aurons une transmission silencieuse de la maladie, et personne ne le saura."_Et de préciser que la plupart des personnes étaient infectées par voie sexuelle et qu'environ un tiers des cas de variole étaient recensés chez les travailleurs du sexe.

Il a fallu attendre l'urgence mondiale de 2022 pour que les scientifiques établissent que la maladie se transmettait par voie sexuelle, la plupart des cas étant recensés chez des hommes homosexuels ou bisexuels. En novembre, l'OMS a confirmé pour la première fois la transmission sexuelle de la variole en RDC.

Deux types de clades

Il existe deux types, ou clades, de variole, qui est apparentée à la variole et endémique en Afrique centrale et occidentale. Le clade 1 est plus grave et peut tuer jusqu'à 10 % des personnes infectées. Le clade 2 a déclenché l'épidémie de 2022 ; plus de 99 % des personnes infectées ont survécu.

Le Dr. Mbala-Kingebeni et ses collègues ont déclaré avoir identifié une nouvelle forme de clade 1 qui pourrait être responsable de plus de 240 cas et d'au moins trois décès au Kamituga, une région qui compte une importante population de passage voyageant ailleurs en Afrique et au-delà.

Le Dr Boghuma Titanji, spécialiste des maladies infectieuses à l'université Emory, qui n'est pas lié à la recherche, a déclaré que les nouvelles mutations étaient préoccupantes. "Cela suggère que le virus s'adapte pour se propager efficacement chez l'homme et pourrait provoquer des épidémies très importantes", a-t-elle déclaré.

Bien que les épidémies de variole en Occident aient été contenues grâce à des vaccins et des traitements, il n'y en a pratiquement pas eu en RDC. Le ministre congolais de la Santé a autorisé l'utilisation de vaccins dans les provinces à haut risque, rappelle Cris Kacita Osako, coordinateur du comité congolais de lutte contre la variole. Il ajoute que les autorités étaient en pourparlers avec des pays donateurs comme le Japon pour aider à l'achat des vaccins.

"Une fois qu'une quantité suffisante de vaccins sera disponible, la vaccination sera mise en œuvre dans le cadre de la riposte", a déclaré M. Kacita Osako.

Transmission sexuelle

Le Dr Dimie Ogoina, spécialiste de la variole à l'université du delta du Niger, soutient pour sa part que ces nouvelles recherches constituaient un rappel troublant d'une épidémie antérieure, mais différente.

"La propagation notable parmi les travailleurs du sexe rappelle les premiers stades du VIH", a-t-il déclaré, expliquant que les préjugés liés au traitement des infections sexuellement transmissibles et la réticence des personnes atteintes de la variole à se manifester étaient inquiétants.

Le Dr Michael Ryan, responsable des urgences à l'OMS, a déclaré la semaine dernière qu'en dépit de la propagation de la variole en Afrique et ailleurs, "aucun donateur n'a investi le moindre dollar".