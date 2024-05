Inondations au Kenya : des touristes évacués de la réserve de Maasai Mara

Des touristes ont été évacués par avion de la réserve kényane de Maasai Mara mercredi.

Après que plus d’une douzaine d’hôtels, de lodges et de camps ont été inondés à la suite des fortes pluies qui continuent de s’abattre sur le pays, des installations touristiques ont été submergées par le débordement d’une rivière de la réserve nationale.

La Croix-Rouge kényane a déclaré avoir secouru 36 personnes par voie aérienne et 25 autres par voie terrestre. Le gouvernement du comté de Narok a déclaré avoir déployé deux hélicoptères pour procéder à des évacuations dans la vaste zone de conservation.

Le ministre du tourisme Alfred Mutua a demandé à tous les hôtels et campements situés près de rivières dans les réserves et parcs nationaux de mettre en place des protocoles précis d’évacuation de transport et d’accueil.

Situé dans le sud-ouest du Kenya, le parc naturel Maasai Mara est une destination touristique populaire qui abrite une riche faune sauvage, il accueille également la migration annuelle des gnous en provenance du Serengeti en Tanzanie.

Plus de 170 personnes sont mortes au Kenya depuis la mi-mars, lorsque la saison des pluies a commencé. Des pluies torrentielles, amplifiées par le phénomène climatique El Niño ne cessent de tomber sur le pays provoquant des incidents liés aux inondations.