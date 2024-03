SOS Humanity accuse les garde-côtes libyens de crime contre des migrants

Une organisation caritative allemande a accusé les garde-côtes libyens d’avoir menacé les membres de son équipage qui secouraient des migrants en Méditerranée, provoquant la noyade d’au moins un migrant.

L’organisation caritative allemande SOS Humanity, qui exploite le navire de sauvetage Humanity 1, a déclaré que les garde-côtes libyens ont utilisé la violence et tiré à balles réelles dans l’eau lors de son « intervention potentiellement périlleuse » samedi.

L’organisation caritative a déclaré que de nombreux migrants qui se trouvaient à bord de trois bateaux non-navigables à destination de l’Europe ont été forcés de sauter à l’eau.

Le Humanity 1 a réussi à sauver 77 migrants, mais beaucoup d’autres ont été forcés à bord d’un bateau de la garde côtière libyenne, « séparant au moins six membres de la famille les uns des autres », a-t-il déclaré.

Au moins un migrant s’est noyé, a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la garde côtière libyenne n’a pas répondu aux appels téléphoniques et aux messages demandant des commentaires.

Depuis 2015, l’Union européenne finance les garde-côtes libyens dans le cadre des efforts visant à endiguer le flux de migrants en provenance du pays d’Afrique du Nord vers les côtes italiennes.

Dans le cadre de l’accord, les garde-côtes ont intercepté des migrants dans les eaux libyennes et internationales et les ont renvoyés en Libye.

Ces dernières années, la Libye est devenue le principal point de transit pour les migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient, même si le pays d’Afrique du Nord a plongé dans le chaos à la suite d’une intervention de l'OTAN en soutien au soulèvement qui a renversé et tué Mouammar Kadhafi en 2011.

Ces dernières années, les trafiquants d’êtres humains ont bénéficié du chaos en Libye, du passage de migrants clandestins à travers les longues frontières du pays, qu’ils partagent avec six pays.

Les migrants sont entassés sur des navires mal équipés, y compris des canots pneumatiques, et partent pour des voyages risqués en mer.

Selon l’OIM, parmi les migrants disparus, au moins 962 ont été déclarés morts et 1563 disparus au large de la Libye en 2023.

Environ 17.200 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye l’année dernière.

Ceux qui sont interceptés et renvoyés en Libye sont détenus dans des centres de détention gérés par le gouvernement et où sévissent de nombreux abus, notamment le travail forcé, les passages à tabac, les viols et la torture - des pratiques qui constituent des crimes contre l’humanité, selon les enquêteurs mandatés par l’ONU.

Les abus accompagnent souvent les tentatives d’extorsion d’argent aux familles des migrants emprisonnés avant de leur permettre de quitter la Libye sur les bateaux des trafiquants vers l’Europe.