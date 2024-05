Soudan : un an de guerre, l'afflux de réfugiés vers le Soudan du Sud perdure

Depuis le déclenchement de la guerre il y a un an, plus de 500 000 personnes ont franchi la frontière pour se rendre au Sud-Soudan par divers points d'entrée, le plus important étant Renk, situé dans l'État du Haut-Nil.

L'arrivée des réfugiés à Renk se fait dans des conditions déchirantes alors que la violence continue de faire rage, les laissant souvent affamés, épuisés et désespérés.

La genèse du conflit remonte à un an, lorsque les tensions entre l'armée et les forces paramilitaires ont explosé en affrontements dans les rues de Khartoum, la capitale, à la mi-avril 2023.

D'après les données de l'organisation humanitaire Plan International, près de 20 000 réfugiés soudanais ont trouvé refuge à Renk. Chaque jour, des milliers de réfugiés et de rapatriés quittent cette zone pour rejoindre d'autres régions.

Les défis rencontrés par les travailleurs humanitaires sur le terrain sont considérables, notamment en ce qui concerne la gestion et la fourniture d'aide aux nombreux arrivants. La situation est d'autant plus préoccupante que le Soudan du Sud, qui a obtenu son indépendance du Soudan en 2011, lutte pour intégrer des forces militaires rivales, rédiger une nouvelle constitution et organiser ses premières élections retardées en décembre 2024.

Dans ce contexte, la situation au Soudan demeure précaire, nécessitant une attention internationale accrue pour atténuer les souffrances des populations déplacées et pour trouver des solutions durables à cette crise.