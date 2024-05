Dubaï : plusieurs vols perturbés par de fortes pluies

Plusieurs vols à destination de Dubaï ont été annulés ou déviés jeudi, ont annoncé les autorités aéroportuaires, alors que de fortes pluies frappent les Émirats arabes unis pour la deuxième fois en un mois.

Un porte-parole des autorités aéroportuaires a déclaré que cinq vols entrants avaient été déviés durant la nuit, tandis que neuf vols entrants et quatre vols sortants avaient été annulés.

En avril, de violents orages ont déversé en quelques heures les pluies les plus fortes jamais enregistrées aux Émirats arabes unis, inondant des portions d'autoroutes principales et l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux et plaque tournante de la compagnie aérienne long-courrier Emirates. L'aéroport a dû faire appel à 22 camions-citernes équipés de pompes à vide pour évacuer l'eau de ses pistes.

Les autorités ont conseillé aux habitants de rester chez eux avant les pluies de jeudi, annonçant qu'ils devraient travailler à distance et que les écoles organiseraient des cours en ligne.

Bien que les pluies de jeudi n'aient pas causé de problèmes majeurs ni d'inondations, les autorités ont tout de même émis des avertissements mercredi et pris des précautions.

Les inondations d'il y a deux semaines ont rapidement submergé les systèmes de drainage des Émirats arabes unis, inondé des quartiers, des quartiers d'affaires et même des portions de l'autoroute Sheikh Zayed à 12 voies, qui relie Dubaï et l'émirat voisin d'Abou Dhabi. De nombreux habitants ont perdu leurs biens lorsque leurs maisons ont été inondées, et de nombreuses voitures ont été détruites.