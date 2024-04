Niger : les USA organisent le départ de leurs soldats

Les États-Unis vont commencer à planifier le retrait de leurs troupes du Niger, ont déclaré samedi des responsables américains, ce qui, selon les experts, constitue un coup dur pour Washington et ses alliés dans la région en termes d'organisation d'opérations de sécurité au Sahel. Le départ prévu intervient alors que les responsables américains ont déclaré qu'ils essayaient de trouver un nouvel accord militaire.

Le Premier ministre du Niger, nommé par la junte militaire au pouvoir, Ali Lamine Zeine, et le vice-secrétaire d'État américain Kurt Campbell, ont convenu vendredi que les deux pays commenceraient à planifier le retrait des troupes américaines, a indiqué le département d'État américain à l'Associated Press dans un courriel samedi.

Un fonctionnaire américain a déclaré qu'il n'y avait pas de calendrier pour le retrait et que des discussions devaient être entamées dans les prochains jours sur les prochaines étapes. Une délégation américaine chargée de coordonner les détails du processus de retrait sera envoyée prochainement.

Le Niger joue un rôle central dans les opérations de l'armée américaine dans la région du Sahel en Afrique, une zone située à la lisière du désert du Sahara. Washington s'inquiète de la propagation de la violence djihadiste, où des groupes locaux ont prêté allégeance à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le Niger abrite une importante base aérienne américaine, dans la ville d'Agadez, à environ 920 km de la capitale, Niamey, qui l'utilise pour des vols de surveillance avec ou sans pilote et d'autres opérations. Les États-Unis ont également investi des centaines de millions de dollars dans la formation de l'armée nigérienne depuis le début de leurs opérations en 2013.

Accord militaire

Mais les relations entre le Niger et les pays occidentaux se sont détériorées depuis que des soldats mutins ont renversé le président démocratiquement élu du pays en juillet. La junte nigérienne a depuis demandé aux forces françaises de partir et s'est tournée vers la Russie pour assurer sa sécurité. Au début du mois, des formateurs militaires russes sont arrivés pour renforcer les défenses aériennes du pays et ont apporté des équipements russes pour former les Nigériens à leur utilisation.

Les États-Unis ont tenté de réviser l'accord militaire avec le Niger afin de permettre à leurs soldats de rester, ont indiqué des responsables américains à l'AP. Mais l'accord entre Zeine et Campbell montre que ces efforts ont échoué.

Un autre haut fonctionnaire du département d'État américain a déclaré samedi à l'AP que la junte nigérienne avait décidé qu'elle ne voulait pas de forces étrangères dans le pays, y compris les États-Unis, et que le partenariat en matière de sécurité prenait fin pour le moment. La junte a indiqué aux États-Unis que la présence de la Russie visait à former les Nigériens à l'utilisation des équipements. Le fonctionnaire a déclaré que les États-Unis avaient de bonnes raisons de s'inquiéter de certains des choix faits par la junte, notamment en ce qui concerne la possibilité d'un regroupement des troupes russes et américaines.

La perte d'accès aux bases aériennes du Niger est un revers majeur pour les États-Unis et leurs alliés dans la région en raison de sa position stratégique pour les opérations de sécurité dans le Sahel, avance Peter Pham, ancien envoyé spécial des États-Unis pour la région du Sahel.

"À court terme, ils seront difficiles à remplacer", a déclaré M. Pham, ajoutant que la présence militaire restante de l'Union européenne se retirerait probablement du Niger à la suite de l'annonce du départ des États-Unis.

Coopération

La rupture des relations entre les deux pays aurait un impact sur les fonds de développement et d'aide humanitaire destinés au Niger, un pays qui se situe au bas de l'échelle de nombreux indicateurs de bien-être, selon M. Pham.

Insa Garba Saidou, un activiste local qui aide les dirigeants militaires du Niger à communiquer, a déclaré à l'AP que les troupes américaines pourraient éventuellement revenir après des négociations et que la junte nigérienne au pouvoir, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, souhaitait maintenir de bonnes relations de travail avec les États-Unis.

Les États-Unis devraient trouver un nouveau mode d'engagement qui s'écarte du modèle de coopération antiterroriste qui a échoué au cours de la dernière décennie, et continuer à faire pression sur les autres États de la région du Sahel en ce qui concerne la responsabilité et les violations des droits de l'homme, déclare Hannah Rae Armstrong, consultante principale sur la paix et la sécurité au Sahel.

Les deux responsables ont déclaré que le Niger et les États-Unis continueraient à travailler ensemble dans des domaines d'intérêt commun.