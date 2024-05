Inondations au Kenya : au moins 179 morts, des zones à risque évacuées

Au moins 179 personnes ont été tuées dans les inondations dévastatrices provoquées par de fortes pluies au Kenya, a déclaré le gouvernement mercredi.

Le porte-parole du gouvernement, Isaac Mwaura, a déclaré que 90 personnes étaient portées disparues dans tout le pays et que 124 personnes avaient été blessées et recevaient des soins dans divers établissements de santé.

Les fortes pluies et les inondations ont provoqué le déplacement de 188 000 personnes, ce qui a incité le gouvernement à établir un camp de déplacés pour fournir des logements alternatifs, a-t-il déclaré dans un communiqué publié à Nairobi, la capitale du Kenya.

Le gouvernement a mis en place des mesures pour soutenir l'évacuation et l'hébergement temporaire des personnes affectées, avec des espaces publics identifiés pour l'hébergement temporaire et l'approvisionnement en fournitures essentielles.

Le cabinet a également révélé que les niveaux d'eau des barrages de Masinga et de Kiambere ont atteint des niveaux historiques. Le barrage de Masinga a enregistré les niveaux les plus élevés de son histoire, dépassant ceux enregistrés le 7 mai 2020. De même, le barrage de Kiambere a enregistré ses niveaux les plus élevés le 26 avril, dépassant les niveaux historiques précédents enregistrés le 29 novembre 1997.

La rupture d'un barrage dans la nuit de dimanche à lundi dans la ville de Mai Mahiu, à environ 60 kilomètres au nord de Nairobi, a tué 48 personnes et en a affecté beaucoup d'autres. Pendant ce temps, les conséquences en aval, notamment dans les comtés de Garissa et de Tana River, dans l'est du Kenya, pourraient aggraver la situation déjà désastreuse, a déclaré le cabinet.

De vastes étendues de terre le long de la rivière Tana, la plus longue du Kenya, sont actuellement submergées, déplaçant des milliers de personnes et ayant un impact sur la vie et les moyens de subsistance.

Les habitants des deux comtés concernés et ceux qui vivent à proximité d'autres barrages et réservoirs d'eau doivent être évacués conformément à la directive des autorités.

Les secouristes craignent que le nombre de victimes ne s'alourdisse, car les fortes précipitations devraient se poursuivre cette semaine, et des inondations et des glissements de terrain sont prévus dans certaines régions. Les routes et les ponts ont été emportés par les eaux, rendant plusieurs parties du pays inaccessibles et perturbant les activités commerciales. Le comité national d'intervention d'urgence multi-agences du gouvernement travaille sur diverses initiatives pour aider les personnes touchées par les inondations.