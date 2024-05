Istanbul : une Palestinienne invitée d'honneur de la "Modest Fashion Week"

A Istanbul en Turquie, la semaine de la mode fait rayonner des créateurs aux inspirations multiples. C’est le cas de Sineen Kharoub, styliste palestinienne qui dessine des vêtements féminins colorés qui composent une collection chargée de symboles. Intitulée "De la poussière à la lumière", sa collection est conçue à partir du drapeau de la Palestine et du keffieh qu’elle arbore fièrement.

"Je crée des robes de mariée et de soirée et le thème de ma collection, je l'ai appelé "De la poussière à la lumière". J'ai conçu toute ma collection en m'inspirant du drapeau de la Palestine et du keffieh que je porte, des motifs du keffieh. Je suis très heureuse de participer pour la première fois à la Modest Fashion Week." explique Sineen Kharoub.

A plus de 700 kilomètres de la guerre qui déchire la bande de Gaza, Sineen, originaire de Ramallah, suit de près ce qui se passe dans son pays d’origine.

"La situation est très difficile, nous sommes toujours en guerre partout en Palestine. Mais nous avons de l'espoir, c'est pourquoi j'ai choisi le concours pour ma collection, un logo simple avec le Kefiyeh, parce que je crois en l'espoir. Nous avons de l'espoir. Nous espérons en Allah que tout ira bien et nous luttons, nous survivons, nous n'abandonnons pas. Nous avons la force de rester et de continuer à faire ce que nous faisons." a indiqué la créatrice et propriétaire de la marque palestinienne Sineen Haute Couture.

Ozlem Sahin Ertas, organisatrice de la Modest Fashion Week, a fait l'éloge de Mme Kharoub invitée d'honneur, soulignant le pouvoir unificateur de la mode et l'importance de la solidarité au sein de l'industrie : "La marque de valeur (Sineen Haute Couture) est en fait l'invitée d'honneur pour moi et toute l'équipe. Nous avons dévoilé le thème de cette année en nous inspirant d'elle (Sineen Kharoub). Nous avons dit : "Un appel unique à la solidarité dans la mode". Nous voulions souligner le pouvoir unificateur de la mode. Nous savons que la seule façon d'obtenir un succès durable est de se soutenir mutuellement. Bien sûr, nous sommes très heureux de disposer d'une telle plateforme et de pouvoir l'accueillir (Kharoub)" a-t-elle déclaré.

L'une de ses tenues comprenait des clés singulières attachées aux poignets des mannequins, symbolisant les clés qui ouvriront les portes des nouvelles maisons une fois la guerre terminée.