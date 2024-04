Niger : des manifestants réclament le départ des soldats américains

Des centaines de personnes sont descendues dans la rue samedi à Niamey pour soutenir les militaires au pouvoir et demandé le départ des forces étrangères du pays.

"Nous avons demandé le départ des Américains et de toutes les forces étrangères du Niger, et le CNSP (acronyme de l'organisation de la junte militaire du Niger) a pris en compte nos préoccupations, et c'est dans ce contexte que nous sommes venus soutenir et réaffirmer notre soutien au CNSP par rapport à la décision prise", affirme Abdoulaziz Yaya, manifestant.

Dans le viseur, les Etats-Unis qui disposent encore d’une base militaire à Agadez, alors que le 16 mars, les autorités nigériennes dénonçaient l’accord de coopération militaire passé avec Washington.

Une présence qui aux yeux des manifestants, ne est loin d'aider le pays à se débarrasser de la menace djihadiste.

" Je pense que nous ne devons pas être victimes de ces menaces (attaques de groupes armés terroristes), et si cela continue aujourd'hui, cela veut dire qu'il faut rebattre les cartes, et c'est la raison de cette manifestation. Nous allons remettre en cause certains accords, parce que si l'accord ne profite pas au peuple nigérien, je pense qu'il faut le rompre et le suspendre", a déclaré Hima Ismail, membre de l'organisation de la manifestation.

Les autorités nigériennes n’ont pas encore formellement exigé le départ des forces américaines du Niger. Mais l’arrivée des troupes russes dans le pays la semaine dernière semble déjà sonner le glas de la présence américaine.

"Les Russes seront là dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant, alors que les Américains, comme nous l'avons vu, sont là depuis combien d'années ? L'insécurité a-t-elle diminué ? Je dirais que non. Alors qu'avec les Russes, nous venons de voir que les choses avancent.", s'interroge Moumouni Amadou Gado, manifestation.

Adoubées par la rue, les forces russes vont donc supplanter les américains, en dépit de leur investissement dans la formation des forces nigériennes en proie aux exactions des militants liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique.