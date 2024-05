Mali : Menaka au bord de la crise humanitaire après 4 mois de blocus

Une crise humanitaire s'aggrave dans le nord-est du Mali où des groupes armés liés à l'État islamique ont assiégé des villes importantes, laissant les habitants, dont quelque 80 000 enfants, vulnérables à la malnutrition, ont averti mercredi des habitants et un groupe d'aide.

La ville de Ménaka est assiégée depuis quatre mois, ce qui a fait grimper les prix des denrées alimentaires. D'autres produits essentiels comme les médicaments sont de plus en plus difficiles à trouver, selon les habitants et les organisations humanitaires.

"La situation humanitaire est catastrophique, les personnes déplacées allant de maison en maison pour demander de la nourriture pour leurs familles. Les enfants sont menacés de famine", a déclaré à l'Associated Press Wani Ould Hamadi, maire adjoint de la ville de Ménaka.

Le Mali, tout comme ses voisins le Burkina Faso et le Niger, lutte depuis plus d'une décennie contre une insurrection menée par des groupes armés, dont certains sont alliés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. À la suite de coups d'État militaires dans ces trois pays ces dernières années, les juntes au pouvoir ont expulsé les forces françaises et se sont tournées vers les unités mercenaires russes pour obtenir une assistance en matière de sécurité.

Le colonel Assimi Goita, qui a pris le pouvoir au Mali après un second coup d'État en 2021, a promis de repousser les groupes armés, mais les Nations unies et d'autres analystes affirment que le gouvernement a rapidement perdu du terrain.

Le groupe d'aide Save the Children a déclaré que quelque 80 000 enfants étaient piégés dans la ville de Ménaka, confrontés à la malnutrition et à la maladie, et que beaucoup d'entre eux n'étaient pas accompagnés, ayant fui la violence ailleurs.

"Les enfants de Menaka sont pris au piège d'un véritable cauchemar. Soyons clairs : si le blocus n'est pas levé, la famine et les maladies entraîneront des décès", a déclaré Siaka Ouattara, le directeur de l'organisation dans le pays.

Ayouba Ag Nadroun, un homme qui s'est réfugié à Ménaka pour échapper aux violences dans d'autres régions du pays, avance qu'il était incapable de subvenir aux besoins de sa famille élargie d'une quinzaine de membres, dont beaucoup de femmes et d'enfants, et qu'il ne survivait que grâce à de rares aides. "Je n'ai pas de travail, comment puis-je les aider ?"

"Les blocus soumettent les villageois à la violence, à la faim et à la peur et constituent depuis longtemps une tactique utilisée par ces groupes djihadistes pour punir les communautés de ce qu'ils considèrent comme un soutien au gouvernement", affirme Corinne Dufka, analyste du Sahel, ajoutant qu'ils avaient souvent réussi à faire pression sur les communautés pour qu'elles signent des accords de non-agression avec les groupes.

Assimi Goita a promis de rétablir la démocratie dans le pays au début de l'année 2024. Mais en septembre, la junte a annulé les élections prévues pour février 2024 pour une durée indéterminée, en invoquant la nécessité de poursuivre les préparatifs techniques.

Le mois dernier, la junte au pouvoir a ordonné l'arrêt de toutes les activités politiques et, le jour suivant, a ordonné aux médias de cesser de rendre compte des activités politiques.