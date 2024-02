Ouganda : la CPI ordonne des réparations pour les victimes d'Ongwen

La Cour pénale internationale a accordé des réparations aux victimes, à titre individuel et collectif, dans l'affaire concernant un ancien commandant rebelle de l'Armée de résistance du Seigneur, Dominic Ongwen, aujourd'hui incarcéré.

Ongwen était l'un des principaux commandants de la LRA, une milice rebelle qui a opéré dans le nord de l'Ouganda à partir de 1987 durant deux décennies.

La Cour pénale internationale (CPI) a accordé à chaque victime, dont le nombre est estimé à 49 772, une indemnisation individuelle symbolique de 800 dollars américains.

Il s'agit d'un montant record de 56 millions de dollars au total, mais les victimes ne seront pas payées dans l'immédiat.

Un organisme fiduciaire a été chargé de collecter les fonds nécessaires à l'indemnisation, la communauté internationale étant invitée à faire des dons.

Le tribunal a également accordé des réparations collectives à la communauté.

Celles-ci seront axées sur des programmes de réhabilitation visant à réparer tous les types de préjudices subis.

Dominic Ongwen a été reconnu coupable de 61 crimes de guerre et crimes contre l'humanité par la CPI en février 2021.

Les crimes commis entre 2002 et 2005 comprenaient des crimes sexuels et à caractère sexiste, le recrutement d'enfants et leur exploitation en temps de guerre.

Il a été condamné à 25 ans de prison.

L'ancien commandant de la LRA a participé à une guerre qui a entraîné le déplacement de milliers de personnes et fait des centaines de morts dans le nord de l'Ouganda.

Ongwen purge actuellement sa peine de prison en Norvège.