Berlinale 2024 : "Dahomey" de Mati Diop remporte l'Ours d'or

La réalisatrice franco sénégalaise Mati Diop a remporté le premier prix du 74e Festival du film de Berlin samedi soir. Son documentaire a reçu l'Ours d'or du meilleur film.

Le long-métrage "Dahomey" suit la restitution en novembre 2021 de 26 trésors royaux au Bénin, pillés par les troupes coloniales françaises en 1892. Ce récit historique et fascinant lui a permis de remporter samedi 24 février, le prix du meilleur film de la Berlinale 2024.

Ce prix vient s'ajouter à celui du Grand Prix du 72ème Festival de Cannes en 2019 que Mati Diop a remporté grâce à son film “Atlantique”.

Parmi les autres lauréats du Festival du film de Berlin, figurent le réalisateur Hong Sangsoo, qui a remporté le Grand prix du jury de l'Ours d'argent pour son film "A Traveler's Needs", et le réalisateur et scénariste Bruno Dumont, qui a remporté le Prix du jury de l'Ours d'argent pour son film "L'Empire".

Le jury de l'événement était présidé par l'actrice mexicano-kényane Lupita Nyong'o qui estla première présidente noire du jury de la Berlinale.