Le MET de New York restitue 2 statues de bronze à la Thaïlande

Deux statues vieilles d'environ 1 000 ans ont fait leur retour en grande pompe en Thaïlande, où une cérémonie a été tenue en leur honneur.

Volée il y a un demi-siècle par un collectionneur d'antiquités britannique, la statue nommée "le garçon en or" a été renvoyée de la collection du Metropolitan Museum of Art (MET) de New York.

Outre "Le garçon en or", le MET a également restitué une seconde sculpture en bronze de 43 cm, représentant une femme agenouillée priant les mains jointes au-dessus de la tête.

« Au nom du gouvernement thaïlandais et du peuple thaïlandais, je voudrais exprimer ma gratitude pour le retour de ces deux objets importants. Ces objets que la Thaïlande a reçus du Met sont les biens nationaux de tous les Thaïlandais », se réjouit la Ministre de la Culture thaïlandaise, Sudawan Wangsuphakijkosol.

Le mois dernier, le Metropolitan Museum a signé à New York un protocole d'accord avec la Thaïlande « formalisant un engagement commun à collaborer à des échanges d'art et d'expertise, ainsi qu'à l'exposition et à l'étude de l'art thaïlandais ».

Les mesures prises comprennent « un examen ciblé des œuvres de la collection, l'embauche de chercheurs sur la provenance pour rejoindre les nombreux chercheurs et conservateurs qui effectuent déjà ce travail au musée, l'engagement du personnel et des administrateurs et l'utilisation de la plateforme du MET pour soutenir et contribuer au discours public sur ce sujet ».

« Le MET a pris l'initiative de restituer ces deux objets après avoir examiné des informations et établi que les œuvres appartenaient à juste titre à la Thaïlande. Ce retour fait suite au lancement, l'année dernière, de l'initiative sur les biens culturels du MET, une initiative motivée par l'engagement du Met en faveur d'une collection responsable d'antiquités et d'une gestion partagée du patrimoine culturel mondial », explique John Guy, conservateur au Metropolitan Museum of Art de New York.

Ce rapatriement récent d'œuvres d'art intervient alors que de nombreux musées aux États-Unis et en Europe doivent faire face à des collections contenant des objets pillés en Asie, en Afrique et dans d'autres régions du monde.