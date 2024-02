Berlinale 2024 : 10 ans après, Sissako de retour avec "Black Tea"

Depuis la sortie de son dernier film, "Timbuktu", en 2014, Abderrahmane Sissako n'a pas chômé.

"J'ai eu un enfant, il a neuf ans et je m'occupais de mon enfant. Je faisais aussi un opéra pour le Théâtre du Châtelet à Paris, sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans et demi. Entre-temps, comme je vis en Mauritanie avec ma femme, nous nous occupons d'une forêt d'acacias. Plus de 100 hectares que nous protégeons. Donc, je n'ai pas vu le temps passer", a déclaré M. Sissako au Festival international du film de Berlin cette semaine.

Dix ans plus tard, le réalisateur mauritano-malien est de retour avec "Black Tea", qui est présenté en compétition à la Berlinale.

Le film raconte l'histoire d'Aya (Kessen Fatoumata Tall), une femme d'une trentaine d'années qui, après s'être enfuie le jour de son mariage, quitte l'Afrique pour une nouvelle vie en Chine.

Elle y trouve un emploi dans une boutique de thé tenue par Cai, un Chinois de 45 ans.

"C'est une histoire qui part de la liberté", explique Sissako. "Il s'agit aussi de la force d'une femme, mais aussi de sa fragilité dans la société, quelle que soit la société. J'ai voulu montrer les choses qui me touchent. Je voulais montrer un conte africain différent de ceux que l'on raconte souvent, un bel Africain qui va ailleurs, pas seulement en Europe. Voilà, le moment est venu d'en parler".