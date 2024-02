Berlinale 2024 : avant-première mondiale du documentaire "Dahomey"

Le festival du film de Berlin s'est achevé ce week-end dans la capitale allemande. L’occasion pour Mati Diop, réalisatrice et scénariste du documentaire Dahomey de fouler fièrement le tapis rouge.

En lice pour l’Ours d’or de la Berlinale, ce film explore la colonisation à travers le retour d’objets volés par les troupes coloniales françaises et restitués au Bénin.

La réalisatrice franco-sénégalaise était accompagnée de Gildas Adannou, Habib Ahandessi et Joséa Guedje, lors de la première mondiale du long-métrage.

"Dahomey" suit le parcours d'objets volés par les troupes coloniales françaises en 1892, envoyés de Paris à la République du Bénin, et l'impact de leur retour.

C’est aussi l’histoire de plusieurs autres objets d’art revenus sur le continent à l’instar d’objets en or et en argent pillés cette fois-ci à l’époque où l’empire colonial britannique régnait, restitués au Ghana dans le cadre d’u accord de prêt à long terme.

Des pays comme le Nigeria, l'Égypte et la Grèce, ainsi que des peuples autochtones d'Amérique du Nord et d'Australie, réclament le rapatriement des objets et des restes humains dans un contexte de réévaluation mondiale du colonialisme et de l'exploitation des populations locales.

Le Nigeria et l'Allemagne ont récemment signé un accord pour la restitution de centaines de bronzes du Bénin.

Le Festival international du film de Berlin se déroule jusqu'au 24 février.