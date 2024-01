Gaza : la plainte sud-africaine contre Israël peut-elle aboutir ?

Une bataille juridique pour savoir si la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza équivaut à un génocide s'ouvre jeudi au plus haut tribunal des Nations Unies avec des audiences préliminaires sur l'appel de l'Afrique du Sud aux juges pour qu'ils ordonnent une suspension immédiate des actions militaires israéliennes. Israël nie catégoriquement les allégations de génocide.

L'affaire, qui prendra probablement des années à être résolue, touche au cœur de l'identité nationale d'Israël en tant qu'État juif créé au lendemain du génocide nazi lors de l'Holocauste. Cela implique également l'identité de l'Afrique du Sud : son parti au pouvoir, l'African National Congress, a longtemps comparé la politique d'Israël à Gaza et en Cisjordanie à sa propre histoire sous le régime d'apartheid de la minorité blanche, qui a restreint la plupart des Noirs à leurs _"_homelands" avant de prendre fin en 1994.

Israël considère normalement que les tribunaux onusiens et internationaux sont injustes et partiaux. Mais il envoie une équipe juridique solide devant la Cour internationale de Justice pour défendre son opération militaire lancée au lendemain des attaques du Hamas du 7 octobre.

"Je pense qu'ils sont venus parce qu'ils veulent être disculpés et pensent qu'ils peuvent résister avec succès à l'accusation de génocide", a déclaré Juliette McIntyre, experte en droit international à l'Université d'Australie du Sud.

Deux jours d'audiences préliminaires à la Cour internationale de Justice commencent avec les avocats de l'Afrique du Sud expliquant aux juges pourquoi le pays a accusé Israël d'"actes et omissions" qui sont "de nature génocidaire" dans la guerre à Gaza et a appelé à un arrêt immédiat. aux actions militaires d'Israël.

L’audience d’ouverture de jeudi se concentre sur la demande de l’Afrique du Sud visant à ce que le tribunal impose des ordonnances provisoires contraignantes, notamment pour qu’Israël mette fin à sa campagne militaire. Une décision prendra des semaines.

L’offensive israélienne a tué plus de 23 200 Palestiniens à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas. Environ les deux tiers des morts sont des femmes et des enfants, selon les autorités sanitaires. Le bilan des morts ne fait pas de distinction entre combattants et civils.

Lors de l’attaque du 7 octobre, au cours de laquelle le Hamas a submergé les défenses israéliennes et pris d’assaut plusieurs communautés, des militants palestiniens ont tué quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils. Ils en ont enlevé environ 250 autres, dont près de la moitié ont été relâchées.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rejeté l’affaire comme étant "sans fondement" lors d’une visite à Tel Aviv mardi.

"C’est particulièrement exaspérant, étant donné que ceux qui attaquent Israël – le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, ainsi que leur partisan l’Iran – continuent d’appeler à l’anéantissement d’Israël et au massacre des Juifs", a-t-il déclaré.

Le tribunal international, qui statue sur les différends entre nations, n’a jamais jugé un pays responsable de génocide. La situation la plus proche a eu lieu en 2007, lorsqu'elle a jugé que la Serbie "avait violé son obligation de prévenir le génocide" lors du massacre en juillet 1995 par les forces serbes de Bosnie de plus de 8 000 hommes et garçons musulmans dans l'enclave bosniaque de Srebrenica.

L'Afrique du Sud "aura du mal à franchir le seuil" de la preuve du génocide, a déclaré McIntyre.

"Il ne s’agit pas simplement de tuer un nombre énorme de personnes", a-t-elle ajouté dans un courriel adressé à l’Associated Press. "Il doit y avoir une intention de détruire un groupe de personnes (classées par race ou par religion par exemple) en tout ou en partie, dans un lieu particulier."

Dans un document détaillé de 84 pages lançant l’affaire à la fin de l’année dernière, l’Afrique du Sud allègue qu’Israël a démontré cette intention.

Israël a répondu en insistant sur le fait qu'il opère conformément au droit international et concentre ses actions militaires uniquement contre le Hamas, ajoutant que les habitants de Gaza ne sont pas un ennemi. Il a affirmé qu'il prenait des mesures pour minimiser les dommages causés aux civils et permettre à l'aide humanitaire d'entrer sur le territoire.

Un communiqué du ministère israélien des Affaires étrangères a qualifié le cas de l’Afrique du Sud d’" exploitation méprisante" du tribunal.

L'affaire de la CIJ tourne autour de la convention sur le génocide élaborée en 1948 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du meurtre de 6 millions de Juifs pendant l'Holocauste. Israël et l’Afrique du Sud en sont signataires.

Dans son dossier écrit, l’Afrique du Sud affirme avoir saisi le tribunal "pour établir la responsabilité d’Israël dans les violations de la Convention sur le génocide ; de le tenir pleinement responsable, en vertu du droit international, de ces violations" et de "garantir la protection urgente et la plus complète possible aux Palestiniens de Gaza qui restent exposés à un risque grave et immédiat de poursuite et d'autres actes de génocide".

Une équipe d'avocats représentant l'Afrique du Sud présentera trois heures d'argumentations dans la Grande Salle de Justice lambrissée du tribunal mondial. L'équipe juridique israélienne aura trois heures vendredi matin pour réfuter les allégations.

Parmi la délégation sud-africaine figurera l'ancien chef de l'opposition britannique Jeremy Corbyn, dont la direction du Parti travailliste de centre-gauche a été entachée par des allégations d'antisémitisme. Il est un partisan de longue date de la cause palestinienne et un fervent critique d’Israël.

Human Rights Watch a déclaré que les audiences permettront d'examiner les actions d'Israël dans une salle d'audience de l'ONU.

"L'affaire du génocide en Afrique du Sud ouvre une procédure judiciaire devant le plus haut tribunal du monde pour examiner de manière crédible la conduite d'Israël à Gaza dans l'espoir de réduire davantage les souffrances", a déclaré Balkees Jarrah, directeur adjoint de la justice internationale du groupe.

Le tribunal de l'ONU, dont le siège se trouve dans le Palais de la Paix, dans une banlieue verdoyante de La Haye, traite des différends entre nations. La Cour pénale internationale, basée à quelques kilomètres de là, dans la même ville néerlandaise, poursuit des individus pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide.

Israël est de retour devant la CIJ le mois prochain, lorsque s'ouvriront les audiences sur une demande d'avis consultatif non contraignant de l'ONU sur la légalité de la politique israélienne en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.