Jordanie : le roi Abdallah, al-Sissi et Abbas discutent de l'aide à Gaza

La situation dans la bande de Gaza et en Cisjordanie était au menu de la rencontre entre Le roi Abdallah II de Jordanie, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi et le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas mercredi dans la ville d'Aqaba, sur la mer Rouge.

Les trois dirigeants se sont réunis alors qu’Israël poursuit ses bombardements sur l’enclave palestinienne. Des frappes qui se concentrent sur la ville méridionale de Khan Younis et sur les camps de réfugiés construits dans le centre de la bande de Gaza.

L’Égypte et la Jordanie accusent Israël de vouloir chasser les Palestiniens d l’enclave. Les violences y ont déjà fait plus de 23 200 Palestiniens à Gaza, selon le ministère de la santé de la bande de Gaza dirigée par le Hamas. Environ deux tiers des morts sont des femmes et des enfants, selon les responsables de la santé.

Les deux pays ont joué le rôle d'intermédiaires dans les conflits passés entre Israël et le Hamas, qui dirige la bande de Gaza.