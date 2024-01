Nouvel An : le Pape François dénonce les violences faites aux femmes

Dans son homélie à l’occasion de la Messe du Nouvel An célébrant la solennité de Marie et la 57e Journée mondiale de la paix, le Pape François a dénoncé les violences faites aux femmes dans le monde à la Basilique St-Pierre de Rome devant des milliers de fidèles.

Le souverain pontife a invité les catholiques à être exemplaires en respectant les femmes : le monde a besoin de se tourner vers les mères et les femmes pour trouver la paix, pour sortir de la spirale de la violence et de la haine et pour voir à nouveau les choses avec des yeux et des cœurs véritablement humains. Toute société a besoin d’accepter le don qu’est la femme, chaque femme : respecter, défendre et estimer les femmes, sachant que quiconque nuit à une seule femme profane Dieu, qui est né d’une femme.

De plus, le Pape François a demandé aux catholiques de copier l'exemple de Marie qui est présentée comme la mère de Dieu, à lui confier cette année à venir et à lui consacrer leur vie. Cette année a été placée sur le thème de l’intelligence artificielle et de la paix.

Notre temps, privé de paix, a besoin d’une Mère qui puisse réunir la famille humaine, tournons-nous vers Marie pour devenir artisans d’unité. Faisons-le avec sa créativité maternelle et son souci pour ses enfants. Car elle les unit et les console; elle écoute leurs ennuis et elle sèche leurs larmes a-t-il souligné.

Dans le même temps, le Pape a tenu à rappeler l'importance que revêt la maternité de Marie qui est le chemin qui conduit à la tendresse paternelle de Dieu. L’Eglise a besoin selon lui de redécouvrir en Marie, son ministère pastoral qui se distingue par la sollicitude , la patience et le courage maternel.