Le Pape François prie pour la Libye et le Maroc

Le pape François a appelé mercredi la communauté internationale à venir en aide à la Libye, durement touchée, par des inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel qui ont fait des milliers de morts et de disparus dans la ville côtière de Derna, dans l'Est du pays.

"Mes pensées vont au peuple libyen durement touché par les pluies violentes qui ont provoqué des inondations et des inondations, causant de nombreux morts et blessés ainsi que d'importants dégâts " a-t-il dit.

Le pape François qui s'était rendu au Maroc en 2019 a également fait une prière pour le peuple marocain endeuillé par un séisme de magnitude 7 qui a fait plus de 3 000 morts et plus de 5 000 blessés selon un dernier bilan officiel.

Les secouristes déployés au Maroc intensifient leurs efforts pour venir en aide aux villages de montagne dévastés de la région du Haut-atlas.