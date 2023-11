Thembi Banks présente son nouveau film ''Young. Wild. Free.'' avec Sanaa Lathan en tête d'affiche

La réalisatrice américaine Thembi Banks signe son premier long métrage.

"Young. Wild. Free" raconte l'insouciance d’adolescents noirs. Ce film a déjà été projeté dans de nombreux festivals la cinéaste est désormais prête à le présenter au monde entier.

"Je dédie mon film aux jeunes, parce que je pense vraiment qu'il s'agit d'un film pour jeunes adultes, je veux que la jeunesse noire et métisse, puisse se reconnaitre, " a déclaré la cinéaste.

Young. Wild . Free. c'est l'histoire d'un adolescent nommé Brandon (Smith) qui s'efforce de subvenir aux besoins de ses jeunes frères et sœurs à Compton. Sa vie est bouleversée lorsqu'il est menacé d'une arme par la fille de ses rêves (Capri).

Sanaa Lathan joue le rôle de la mère de Brandon, qui lutte contre des problèmes de santé mentale. Le film prend des tournants dramatiques au fil de séquences, chaque fois plus intenses et plus touchantes.

Pour Thembi Banks, cette collaboration a été naturelle :

" _Sanaa Lathan est quelqu'un dont les performances, et les compétences sont inégalées. On a toujours entendu des histoires sur le fait que lorsque qu’un cinéaste fait son premier film avec une grande star à l’affiche, cette dernière préférait faire les choses à sa façon, et n’écouterais pas nos directives . Mais avec Sanaa c’était tout le contraire",_explique la jeune réalisatrice.

En plus de Sanaa Lathan en tête d’affiche,"young.wild.Free", a pour acteurs vedettes Algee Smith de la série "Euphoria" et Sierra Capri de la célèbre série "On My Block" de Netflix diffusée de 2018 à 2021.

Le film sera bientôt en salle même si la production n’a pas encore communiqué de date de sortie officielle.