Guerre Israël-Hamas : des Marocains manifestent en faveur de la Palestine

Des dizaines de milliers de personnes sont descendues dimanche dans les rues de Rabat, la capitale marocaine en soutien aux palestiniens dans le contexte du conflit entre le Hamas et Israël.

La manifestation, la plus importante depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël a été organisée par des mouvements islamistes et des partis de gauche.

"C'est la marche du peuple marocain qui exprime fermement son soutien au peuple palestinien et sa solidarité avec la courageuse résistance. Cette marche représente également la voix marocaine qui refuse les liens de normalisation avec Israël et rejette le régime sioniste, réaffirmant ainsi l'engagement solide en faveur de la cause palestinienne.", a déclaré Abderrahim Chikhi, militant marocain.

Plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées en Israël depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Alors que la riposte israélienne a fait plus de 2 000 victimes à Gaza. L’enclave palestinienne est sous la menace d’une offensive terrestre de l’armée israélienne.

"tout cela est des crimes contre l'humanité et nous sommes là pour exprimer notre solidarité, nous voulons la Paix, nous voulons que les organisations internationales fassent en sorte que le peuple palestinien retrouve ses droits et demandons aussi à l'état marocain que nous ne voulons pas de relations avec l'État sioniste.", a déclaré Nabila Mounib, femme politique marocaine.

L'accord avec Israël revêt une grande importance pour Rabat, car il est intervenu en échange de la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le territoire disputé du Sahara occidental.