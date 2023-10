FMI : l'économie mondiale résiste mais "reste affaiblie"

Le Fonds monétaire international a maintenu ses prévisions de croissance pour l'économie mondiale en 2023, malgré les signes de faiblesse affichés par plusieurs des économies majeures, et celles de pays émergents, c'est ce qu'a rappelé le chef économiste de l'institution.

Certaines prévisions s'améliorent très sensiblement quand d'autres, principalement, tournent au ralenti, voire connaissent une légère récession.

L'institution s'attend toujours à une croissance mondiale de 3 % pour 2023, et à peine plus faible en 2024, à 2,9%, soit en légère baisse (-0,1 point de pourcentage) par rapport à son estimation précédente, en juillet.

"L'économie mondiale continue de se remettre de la pandémie et de l'invasion russe de l'Ukraine et fait preuve d'une résilience remarquable. Mais la croissance reste faible et inégale, sous les moyennes historiques, avec d'importantes divergences qui apparaissent", a résumé mardi à l'occasion d'une conférence de presse le chef-économiste du FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.

La situation est, en effet, contrastée, tant parmi les économies avancées qu'entre les principaux pays émergents, certains voyant leurs prévisions s'améliorer très sensiblement quand d'autres, principalement en Europe, tournent au ralenti, voire connaissent une légère récession.

En cause, la persistance de certains chocs, en particulier l'invasion russe en Ukraine. L'inflation met du temps à ralentir, poussant les banques centrales à poursuivre leur politique monétaire restrictive avec des taux d'intérêt élevés.

Le Fonds anticipe ainsi une inflation plus élevée que ce qu'il prévoyait il y a trois mois, tant pour cette année (6,9% au niveau mondial), que l'année prochaine (5,8%, soit 0,6 point de plus que prévu en juillet).