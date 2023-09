Séisme au Maroc : pourquoi le tremblement de terre est si meurtrier ?

Les sismologues affirment que plusieurs facteurs ont rendu le séisme de vendredi soir si meurtrier au Maroc : la conception des bâtiments ruraux, la faible profondeur du séisme lui-même et, peut-être plus important encore, le fait qu'il s'est produit tard dans la soirée, alors que beaucoup dormaient à l'intérieur.

Le tremblement de terre a secoué la majeure partie du Maroc et causé des blessés et des morts dans de nombreuses provinces, dont Marrakech, Taroudant et Chichaoua.

L'épicentre se trouvait dans les montagnes de l'Atlas, à environ 70 kilomètres (44 miles) au sud de Marrakech, dans la province d'Al Haouz.

Le sismologue Richard Walker de l'Université d'Oxford affirme que plusieurs facteurs ont rendu le séisme de vendredi soir si meurtrier au Maroc.

"Il s'agit d'un tremblement de terre qui se produit dans une zone avec une population relativement importante, et en particulier une population où il y a une grande vulnérabilité, en termes de types de bâtiments aux secousses sismiques. Ainsi, la construction en maçonnerie non armée, le genre de styles plus ruraux qui ne sont malheureusement pas très fortes en cas de tremblements de terre", explique-t-il.

"Une autre chose importante est le fait que cela s'est produit pendant la nuit, après 23 heures, heure locale, et que les gens étaient chez eux, ils dormaient, dans des bâtiments qui auraient été assez vulnérables aux secousses. Et donc, beaucoup de gens serait resté coincé dans les décombres.

Le tremblement de terre de magnitude 6,8 de vendredi a été le plus puissant que le Maroc ait connu depuis plus d’un siècle, mais, même si des secousses aussi puissantes sont rares, ce n’est pas le plus meurtrier du pays.

Il y a un peu plus de 60 ans, le pays a été secoué par un séisme de magnitude 5,8 qui a tué plus de 12 000 personnes sur sa côte ouest, où s'est effondrée la ville d'Agadir, au sud-ouest de Marrakech.

Ce séisme a entraîné des changements dans les règles de construction au Maroc, mais de nombreux bâtiments, notamment les habitations rurales, ne sont pas construits pour résister à de telles secousses.

L'US Geological Survey affirme qu'il n'y a eu aucun tremblement de terre d'une magnitude supérieure à 6,0 dans un rayon de 500 kilomètres autour du séisme de vendredi depuis au moins un siècle.

Le nord du Maroc connaît plus souvent des tremblements de terre, notamment des secousses de magnitude 6,4 en 2004 et de magnitude 6,3 en 2016.

Ailleurs cette année, une secousse de magnitude 7,8 qui a secoué la Syrie et la Turquie a tué plus de 21 600 personnes.

"Si l'on compare avec la Turquie, en Turquie, la rupture créée par le séisme était longue de 350 kilomètres. Les dégâts se sont donc répartis sur plusieurs régions", explique Rémy Bossu, directeur du Centre sismologique euro-méditerranéen (EMSC).

"L'ampleur de la catastrophe était donc d'un ordre de grandeur plus élevée en Turquie. Mais celle du Maroc est quand même un fort tremblement de terre."

Les Nations Unies estiment que 300 000 personnes ont été touchées par le séisme de vendredi soir, rendu encore plus dangereux par sa profondeur relativement faible.

Les soldats marocains et les équipes humanitaires à bord de camions et d'hélicoptères se battent pour atteindre les villes de montagne isolées dévastées par un monstrueux tremblement de terre qui a tué plus de 2 400 personnes.

"C'est clairement une période difficile, surtout parce qu'en ce moment, les gens essaient de nettoyer les décombres. Et bien sûr, s'il y a un choc, les nouveaux bâtiments restants peuvent s'effondrer", explique Bossu.

"C'est donc un vrai problème de sécurité pour les sauveteurs dans cette période. Et c'est aussi pour cela qu'il est toujours conseillé de ne pas rentrer dans les maisons, qui ont été fragilisées par le choc principal car elles risquent de s'effondrer lors des répliques."

La collision des plaques tectoniques africaine et eurasienne s'est produite à une profondeur relativement faible, ce qui rend un séisme plus dangereux.

Depuis, des répliques ont frappé la zone, ébranlant les nerfs dans les zones où les dégâts ont rendu les bâtiments instables.

"Toute l'activité sismique dans les régions euro-méditerranéennes, du Portugal à la Turquie, est liée au fait que la plaque africaine se déplace vers le nord et entre en collision avec la plaque eurasienne", explique Bossu.

"L'activité est beaucoup plus élevée en Turquie et en Grèce. En Occident, elle est moins active. Ainsi, le mouvement est généralement de quelques millimètres par an, mais, bien sûr, lorsque vous l'accumulez au fil des siècles, le raccourcissement est significatif et c'est pour cela qu'il y a une sismicité active dans toutes ces zones de l'Atlas, ceci est lié à ce mouvement de la plaque vers le nord."

Walker, de l'Université d'Oxford, estime qu'il s'agit d'une « période très critique » :

"Les gens essaient d'atteindre ceux qui sont touchés, de trouver des survivants. Et plus vite cela sera fait, plus nous aurons de chances de retrouver ces survivants", dit-il.

"Les effets du tremblement de terre continuent cependant. Donc, il y aura beaucoup de gens qui se retrouveront sans abri, qui ont été endeuillés, qui ont été gravement touchés par cela, et cela va continuer pendant l'hiver. Donc, vous savez, même si l'événement se produit, ses effets et le besoin d'aide s'étendent en réalité sur plusieurs mois.