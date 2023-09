Séisme au Maroc : la solidarité internationale s'active

Le tragique tremblement de terre qu'a connu le Maroc la semaine dernière a suscité un élan de solidarité au niveau international.

Plusieurs présidents du monde entier ont exprimé leurs condoléances et se sont dits prêts à répondre à l'appel à l'aide du Royaume.

C'est le cas du Premier ministre indien, Narendra Modi, qui a déclaré être extrêmement peiné par les pertes de vies humaines : nous prions pour que toutes les personnes blessées retrouvent rapidement la santé. Le monde entier est aux côtés du Maroc dans cette période difficile et nous sommes prêts à leur apporter toute l'aide possible.

L'Algérie qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc a annoncé qu'elle suspendait l'interdiction, vieille de deux ans, de tous les vols marocains dans son espace aérien afin de permettre les livraisons d'aide et les évacuations médicales.

Le Royaume a accepté les équipes de recherche et sauvetage. Les premiers secouristes ont commencé arriver dans le pays. Le séisme le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans a dévasté vendredi soir des villages entiers de la région du Haut-atlas et fait plus de 2500 morts et 2500 blessés